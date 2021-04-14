Как получить крутой смартфон, играя в PUBG Mobile
Шанс на Redmi Note 10.
PUBG – это настоящий феномен. Как и ее мобильная версия – PUBG Mobile. Фанатов у нее миллионы.
PUBG Mobile может быть не только развлечением. Хотите, чтобы виртуальные победы принесли реальную выгоду? Xiaomi поможет.
Xiaomi объявила о проведении российского онлайн-турнира по PUBG Mobile. Лучшие бойцы получат классные гаджеты.
В призовой фонд входят:
- смартфоны Redmi Note 10
- наушники Mi True Wireless 2 Basic
- фитнес-браслеты Mi Smart Band 4 NFC
- различные промокоды
Заслужить подарки не трудно. Нужно лишь устройство с установленной PUBG Mobile. А также 3 друга, согласных сражаться с вами в одной команде.
Турнир начнется 18 апреля в 4 часа дня по Москве. Обязательно посетите страницу мероприятия и ознакомьтесь с условиями регистрации.
Читайте также:
- Redmi Note 10 уже в России — смартфон с крутым AMOLED-дисплеем стоит всего 16 490 рублей
- Грандиозная распродажа от Xiaomi — скидки на смартфоны с 8 по 15 апреля
- Xiaomi представила в России несколько крутых новинок
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.