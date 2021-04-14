Как получить крутой смартфон, играя в PUBG Mobile

Шанс на Redmi Note 10.

PUBG – это настоящий феномен. Как и ее мобильная версия – PUBG Mobile. Фанатов у нее миллионы.

PUBG Mobile может быть не только развлечением. Хотите, чтобы виртуальные победы принесли реальную выгоду? Xiaomi поможет.

Xiaomi объявила о проведении российского онлайн-турнира по PUBG Mobile. Лучшие бойцы получат классные гаджеты.

В призовой фонд входят:

смартфоны Redmi Note 10

наушники Mi True Wireless 2 Basic

фитнес-браслеты Mi Smart Band 4 NFC

различные промокоды

Заслужить подарки не трудно. Нужно лишь устройство с установленной PUBG Mobile. А также 3 друга, согласных сражаться с вами в одной команде.

Турнир начнется 18 апреля в 4 часа дня по Москве. Обязательно посетите страницу мероприятия и ознакомьтесь с условиями регистрации.

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