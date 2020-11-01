Как получить скидку 30% в Технопарк?

Никаких промокодов или купонов.

Все мы любим скидки и выгодные предложения. В этой статье вы узнаете, как получить хорошую скидку в популярном магазине электроники. Поехали!

Как всегда, я начну с предыстории. Эту акцию я испробовал на себе лично, но совершенно случайно. Я делал ремонт и мне нужна была техника на кухню. В Яндекс.Маркет я провёл кучу времени. Нашёл хорошие предложения, но везде доставка была за деньги. А покупать всё в одном магазине было невыгодно. Тогда начал изучать сайты официальных магазинов. Я знал, что цены в Технопарке не самые низкие. Но мне нравится их сервис и дизайн магазинов. Поэтому решил оценить и их предложение. Что я выяснил:

Доставка бесплатная.

Цены не всегда выше, чем у конкурентов. Я, например, купил холодильник дешевле на 3000, чем в М.Видео.

5% возвращают на бонусную карту.

Я уже написал, что холодильник вышел дешевле. Про варочную панель и духовку не могу сказать – этих моделей я не нашёл у прямых конкурентов.

Кстати: холодильник я взял Hotpoint Ariston, а духовку и варочную панель – Siemens. Если вам интересно моё мнение, то пишите в комментариях. Сразу скажу, что придраться есть к чему.

Теперь к самой акции. Она называется «3000 в подарок за самовывоз». О ней я вообще не знал, когда оформлял заказ. Но оператор сообщил по телефону при подтверждении. Тогда я оформил самовывоз варочной панели из ближайшего магазина. Чтобы не упустить такую скидку. Эти 3000 начисляются вам на бонусную карту в момент оплаты заказа. Если карты нет, то её тут же оформят. Так вот, начислили мне эти 3000 бонусов за самовывоз и 5% по регулярной бонусной программе. И вот здесь начинается самое важное.

Условия акции:

Потратить эти 3000 можно только в этот же день или они сгорят.

или они сгорят. Работают в любом магазине , ведь нужного товара может не оказать именно в этом.

, ведь нужного товара может не оказать именно в этом. Скидка не может быть выше 30% .

. Можно применить и на товар со скидкой .

. Нельзя применить к некоторым товарам. Обычно это премиум-бренды. К AirPods, кстати, применить нельзя. Но про остальную технику Apple ничего не сказано.

Я купил отличную микроволновку LG с этой скидкой. Вышло очень неплохо: первоначальная цена – 12000, тогда на неё была скидка – 3000, а ещё и эти акционные 3000. Суммарная скидка получилась 50%. Да, ещё и с этой покупки мне начислили 5% по стандартным условиям.

Важно: регулярные бонусы могут быть скидкой на товар до 50%, но раньше можно было и полностью ими расплатиться.

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