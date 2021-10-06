Как поменять фон главной страницы Safari на iPhone с iOS 15
Расскажем и покажем.
В iOS 15 есть возможность поменять фоновое изображение на главной странице. Мы покажем и расскажем, как это сделать.
Благо все довольно просто.
1) Открываем Safari. Нажимаем два квадратика в нижнем правом углу. Теперь нажимаем + в нижнем левом углу.
2) Появится такая страница.
3) Прокручиваем экран вниз. Нажимаем на Изменить.
4) Видим картинки из доступных. Нажмем на одну.
5) Если никакая не нравится нажимаем на +.
6) Выбираем фото для фона в библиотеке изображений.
7) Кликаем на него.
8) Наслаждаемся!
Всё просто.
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