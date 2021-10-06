Как поменять фон главной страницы Safari на iPhone с iOS 15

Расскажем и покажем.

В iOS 15 есть возможность поменять фоновое изображение на главной странице. Мы покажем и расскажем, как это сделать.

Благо все довольно просто.

1) Открываем Safari. Нажимаем два квадратика в нижнем правом углу. Теперь нажимаем + в нижнем левом углу.

2) Появится такая страница.

3) Прокручиваем экран вниз. Нажимаем на Изменить.

4) Видим картинки из доступных. Нажмем на одну.

5) Если никакая не нравится нажимаем на +.

6) Выбираем фото для фона в библиотеке изображений.

7) Кликаем на него.

8) Наслаждаемся!

Всё просто.

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