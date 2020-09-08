Как помочь Apple улучшить iOS 14 еще до релиза

iOS 14 – просто огонь!



Айфон по настоящему хорош лишь тогда, когда он работает на стабильной версии прошивки iOS – то есть без перезагрузок ни с того ни с сего, без глюков и без падений приложений. Когда нормально работает и сотовая связь, а Wi-Fi и Bluetooth не отваливаются. Стабильная и приятная работа без тормозов, интуитивный интерфейс – это ведь то, чем славится iOS. Ну, если говорить, про удачные и стабильные версии прошивок, конечно.

Как помочь Apple улучшить iOS 14?

На самом деле достаточно просто. Надо помочь Apple найти максимальное количество глюков и недочётов в бета-версии прошивки, чтобы к выходу iOS 14 компания Apple могла их все исправить. Я говорю о том, что каждый владелец Айфона может установить себе бета-версию iOS 14 (если аппарат позволяет обновиться, конечно) и тем самым помочь Apple в поиске оставшихся багов. В целом я против того, чтобы владельцы Айфонов, не являющиеся разработчиками ПО Apple устанавливали себе бета-версии, но прямо сейчас благоприятное время для её установки.

Дело в том, что уже вышло целых 7 бета-версий iOS 14 для разработчиков – участников Apple Developer Program и несколько публичных бета-версий «для всех». Поэтому последние трестируемые версии iOS 14 достаточно стабильные и больших неприятностей от них ожидать не стоит, даже малых. Кстати, большую часть этого текста я набрал на Айфоне с публичной бета-версией iOS 14 на борту.

Что нового в iOS 14

Новая прошивка – новые возможности. Какие? Посмотрите эти темы:

Какие Айфоны поддерживают iOS 14

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Новый iPhone 12 будет выпускаться с предустановленной iOS 14.

Как установить публичную бета-версию iOS 14

Подробная инструкция по установке бета-версии iOS 14 находится здесь.

Если у вас уже установлена iOS 14, то просьба написать в комментариях свои ощущения от новой прошивки.

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