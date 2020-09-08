Как помочь Apple улучшить iOS 14 еще до релиза
iOS 14 – просто огонь!
Айфон по настоящему хорош лишь тогда, когда он работает на стабильной версии прошивки iOS – то есть без перезагрузок ни с того ни с сего, без глюков и без падений приложений. Когда нормально работает и сотовая связь, а Wi-Fi и Bluetooth не отваливаются. Стабильная и приятная работа без тормозов, интуитивный интерфейс – это ведь то, чем славится iOS. Ну, если говорить, про удачные и стабильные версии прошивок, конечно.
Как помочь Apple улучшить iOS 14?
На самом деле достаточно просто. Надо помочь Apple найти максимальное количество глюков и недочётов в бета-версии прошивки, чтобы к выходу iOS 14 компания Apple могла их все исправить. Я говорю о том, что каждый владелец Айфона может установить себе бета-версию iOS 14 (если аппарат позволяет обновиться, конечно) и тем самым помочь Apple в поиске оставшихся багов. В целом я против того, чтобы владельцы Айфонов, не являющиеся разработчиками ПО Apple устанавливали себе бета-версии, но прямо сейчас благоприятное время для её установки.
Дело в том, что уже вышло целых 7 бета-версий iOS 14 для разработчиков – участников Apple Developer Program и несколько публичных бета-версий «для всех». Поэтому последние трестируемые версии iOS 14 достаточно стабильные и больших неприятностей от них ожидать не стоит, даже малых. Кстати, большую часть этого текста я набрал на Айфоне с публичной бета-версией iOS 14 на борту.
Что нового в iOS 14
Новая прошивка – новые возможности. Какие? Посмотрите эти темы:
- Полный обзор iOS 14
- 5 скрытых функций iOS 14
- 5 крутых фишек iOS 14
- 10 классных фишек iOS 14
- Новый переводчик в iOS 14 – как пользоваться
- Советы и инструкции по iOS 14
Какие Айфоны поддерживают iOS 14
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
Новый iPhone 12 будет выпускаться с предустановленной iOS 14.
Как установить публичную бета-версию iOS 14
Подробная инструкция по установке бета-версии iOS 14 находится здесь.
Если у вас уже установлена iOS 14, то просьба написать в комментариях свои ощущения от новой прошивки.
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