Как посмотреть презентацию Apple 8 Марта из России

На официальном YouTube-канале Apple.

Только не на русскоязычном канале, а на англоязычном. Вот ссылка на прямую трансляцию презентации Apple 8 Марта 2022.

Также можно посмотреть на официальном англоязычном сайте. На английском языке, естественно, но зато напрямую и без всяких VPN-сервисов. Вот ссылка.

Незадолго до этого Apple закрыла доступ к прямой трансляции для пользователей из России.

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