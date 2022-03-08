Как посмотреть презентацию Apple 8 Марта из России
На официальном YouTube-канале Apple.
Только не на русскоязычном канале, а на англоязычном. Вот ссылка на прямую трансляцию презентации Apple 8 Марта 2022.
Также можно посмотреть на официальном англоязычном сайте. На английском языке, естественно, но зато напрямую и без всяких VPN-сервисов. Вот ссылка.
Незадолго до этого Apple закрыла доступ к прямой трансляции для пользователей из России.
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