Как превратить ваш старый айфон в iPhone 12

Рецепт из Поднебесной.

Надоел ваш старый iPhone? Хотите взять iPhone 12, но не хватает денег? Воспользуйтесь опытом китайских пользователей.

Сообщается, что в КНР стали популярны специальные наклейки. Они рассчитаны на iPhone XS, iPhone X и iPhone XR. “Чехлы” надеваются на тыльную панель, делая ее похожей на iPhone 12.

Таких аксессуаров много – по разной цене. Они имитируют квадратный блок основной камеры и добавляют плоскую рамку по периметру.

Установка занимает считанные мгновения. Телефон становится сложно отличить от iPhone 12. Как минимум – на первый взгляд.

На ощупь тоже – по мнению создателей некоторых наборов. Настолько здорово все сделано.

Самые качественные наклейки обойдутся дорого. В десятки долларов. Что меньше, чем настоящий iPhone 12.

Также полно дешевых вариантов. Например, за $2 – каждому по карману.

Источник: mydrivers.com

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