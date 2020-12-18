Как продлить время работы iPhone 12? ТОП-8 советов

Иногда банально, но эффективно.

Новые iPhone 12 хороши, но у них есть один большой недостасток, имя которому – автономность. Многие пользователи жалуются на его аккумулятор, а после обновления iOS у некоторых он стал разряжаться практически моментально. В этой статье мы собрали несколько небольших советов, которые помогут вам немного сэкономить заряд батареи устройства.

1) Отключаем службы геолокаций. Для этого необходимо зайти в настройки вашего айфона и выбрать вкладку «Службы и геолокации». Здесь можно выбрать необходимое приложение и отключить привязанность к использованию местоположения. Причем, некоторые из приложений используют геолокации даже в фоновом режиме. Будьте внимательны. Из-за таких «мелочей» мы и теряем те драгоценные проценты заряда.

2) Отключаем разрешения. Также заходим в настройки и выбираем нужное из приложений в самом низу. В список разрешений могут входить как обычная отправка уведомлений, так и работа с беспроводными данными или загрузка изображений в фоновом режиме. Все это можно убрать.

3) Фоновые обновления – убираем. Ищем вкладку с основным настройками и находим меню «Обновление контента». Здесь мы увидим список всех приложений, которые могут обновляться в фоновом режиме. Убираем.

4) Айфон экраном вниз. Не все знают, но во время отправки уведомлений экран просто не будет загораться, если вы положите свой iPhone 12 дисплеем вниз.

5) Убираем функцию «Поднятие при активации». С помощью нее устройство само активирует экран, когда вы берете его в руки. Опять же, экран включается чуть раньше, чем нужно вам самим. Ползунок находится в основных настройках, в меню «Экран и яркость».

6) Убираем динамические обои. Изначально, если вы приобрели новый айфон, эта функция будет активирована. Лучше выбрать статичные обои, они не дают такой нагрузки на аккумулятор.

7) Эффекты перехода. Их тоже лучше отключить. Они находятся во вкладке «Специальные возможности» в настройках. Находим в меню вкладку «Движения» и видим пункт «Уменьшить движение».

8) Многие из нас по традиции ставят устройство на зарядку на всю ночь, и это вредно для большинства современных аккумуляторов. В айфонах теперь предусмотрена соответствующая функция для того, чтобы это предотвратить. Нам нужен пункт «Состояние аккумулятора», который расположен во вкладке «Аккумулятор» в настройках. В самом низу расположится тумблер «Оптимизированная зарядка». Включаем его.

И еще один небольшой совет. Старайтесь не пользоваться не оригинальными устройствами для зарядки. В этом тонком искусстве экономия батареи важен каждый параметр, и именно из-за таких мелочей устройство сможет похвастаться неплохой автономностью в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

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