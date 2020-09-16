Как прошла конференция разработчиков Huawei?

Никто не собирается останавливаться.

На конференции Huawei Developer Conference 2020 были представлены новые разработки Huawei. Разработчики говорили о новой операционной системе HarmonyOS 2.0 и показали обновлённый пользовательский интерфейс EMUI.

Ричард Ю заявил, что компания запустила бета-версию ОС для разработчиков. На конференции было отмечено, что HarmonyOS уже поддерживают устройства с объёмом ОЗУ от 128 КБ до 128 МБ, в апреле появится поддержка устройств с объёмом ОЗУ до 4 ГБ, а в октябре 2021 года — для всех устройств.

Немалую часть конференции разработчики уделили новой версии пользовательского интерфейса EMUI 11, которая предложит множество новых функций и улучшений. Фишек очень много: и настраиваемые анимированные элементы на экране, новая сортировка фотографий, и живые иконки, и возможность принимать звонки с ПК и, конечно, модернизация голосового помощника.

Кажется, Huawei снова доказали свой профессионализм и стремление продолжать несмотря ни на что.

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