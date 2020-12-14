Как просмотреть всю историю обновления системы на macOS?

Если вы не знали.

Не все знают, но пользователи macOS могут проверить информацию не только о последнем обновлении своей системы, но посмотреть всю историю обновлений на своем ноутбуке или ПК. И сейчас мы расскажем, как это сделать.

Таким вопросом задался один из пользователей портала Macworld, когда у него произошел сбой во время последнего обновления, из-за чего ему не удалось отследить исправления безопасности. К счастью, посмотреть историю все-таки возможно. Что для этого нужно сделать?

1) Удерживаем нажатой клавишу Option и выбираем пункт яблочка в верхней левой части экрана, после чего заходим в «Информацию р системе» .

2) Щелкаем на вкладку «Установки» в разделе «Программное обеспечение» в списке слева.

3) Теперь можно прокрутить раздел вниз, найти чтобы найти просмотреть список всех обновлений, когда-либо установленных в системе.

Готово! Абсолютно ничего сложного.

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