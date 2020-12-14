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Как просмотреть всю историю обновления системы на macOS?

14 Дек, 2020

Как просмотреть всю историю обновления системы на macOS?

Если вы не знали.

Не все знают, но пользователи macOS могут проверить информацию не только о последнем обновлении своей системы, но посмотреть всю историю обновлений на своем ноутбуке или ПК. И сейчас мы расскажем, как это сделать.

Таким вопросом задался один из пользователей портала Macworld, когда у него произошел сбой во время последнего обновления, из-за чего ему не удалось отследить исправления безопасности. К счастью, посмотреть историю все-таки возможно. Что для этого нужно сделать?

MacOS обновления системы

1) Удерживаем нажатой клавишу Option и выбираем пункт яблочка в верхней левой части экрана, после чего заходим в «Информацию р системе» .

2) Щелкаем на вкладку «Установки» в разделе «Программное обеспечение» в списке слева.

3) Теперь можно прокрутить раздел вниз, найти чтобы найти просмотреть список всех обновлений, когда-либо установленных в системе.

Готово! Абсолютно ничего сложного.

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