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Как проверить авто по номеру перед покупкой

20 Фев, 2021

Как проверить авто по номеру перед покупкой

Где и зачем это делать? Рассказываем.

Собрались купить автомобиль? Круто, если новый. Как быть, если машина уже была в употреблении? Обязательно пробейте ее номер.

Причина – прежние владельцы. Среди них встречаются недобросовестные люди. Они скрывают недостатки авто – ради выгодной продажи. Обман впоследствии обернется для вас проблемами.

Как проверить авто по номеру перед покупкой

Убедитесь – нет ли ограничений ГИБДД. С ними машину не поставят на учет. Еще продавцы скручивают пробег или “забывают” упомянуть о ДТП. Плохое техническое состояние грозит ремонтом (и риском угодить в аварию).

Очень неприятны непогашенные штрафы. Их придется выплачивать вам, когда станете собственником. Также автомобиль не должен числиться в угоне – само собой.

Как проверить авто по номеру перед покупкой

Есть несколько сервисов, позволяющих проверить авто по госномеру. Вот 4 самых популярных.

1. auto.ru

Кто из автолюбителей не знает auto.ru? Самый известный сайт с объявлениями о продаже машины. Сразу можно увидеть историю авто.

Как проверить авто по номеру перед покупкой

Внимание – услуга платная. Просят за нее до 197 рублей. Небольшие деньги за жизненно важную информацию. Проект предлагает узнать:

  • характеристики
  • данные из ПТС
  • отзывы и рейтинг
  • историю пробегов
  • транспортный налог
  • историю эксплуатации
  • проверку отзывных компаний
  • работу в такси
  • комментарии владельцев
  • среднее время продажи
  • расчет стоимости ремонта
  • оценку стоимости
  • объявления
  • цену в зависимости от возраста
  • опции по VIN
  • ДТП и повреждения
  • юридическую чистоту

2. avtocod.ru

Мощный ресурс. Алгоритмы avtocod.ru используют более 70 коммерческих и государственных баз данных. Кроме того, рассчитывайте на информацию от сервисных центров, автодилеров и досок объявлений.

Как проверить авто по номеру перед покупкой

В свое распоряжение вы получите:

  • историю объявлений о продаже
  • данные по ПТС
  • информацию о штрафах, ОСАГО и техосмотрах
  • историю регистрационных действий
  • данные об утилизации
  • данные о ДТП
  • сведения о работе в такси
  • расчеты ремонтных страховых работе
  • информацию о залогах
  • наличие ограничений ГИБДД
  • сведения об угонах

За услугу просят 349 рублей. Купленный отчет отображается на avtocod.ru и дублируется на электронную почту.

3. @AVinfoBot

Жалко денег? Тогда пообщайтесь с Telegram-ботом @AVinfoBot. Он предоставляет бесплатный демонстрационный доступ. Времени хватит, чтобы пробить нужные вам номера.

Как проверить авто по номеру перед покупкой

@AVinfoBot показывает, сколько раз авто выставлялось на продажу (либо в аренду). Помимо прочего, бот дает возможность проследить динамику цены. Плюс выдает контакты продавцов.

Взамен @AVinfoBot требует указать ваш телефон.

4. @AvtocodBot

@AVinfoBot кажется сомнительным? Не спешите бежать из Telegram. Лучше загляните к @AvtocodBot – официальному боту avtocod.ru.

Как проверить авто по номеру перед покупкой

По качеству он не уступает сайту. Только надо заплатить 349 рублей – как и на avtocod.ru.

А чем пользуетесь вы? Напишите в комментариях.

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