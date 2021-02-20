Как проверить авто по номеру перед покупкой

Где и зачем это делать? Рассказываем.

Собрались купить автомобиль? Круто, если новый. Как быть, если машина уже была в употреблении? Обязательно пробейте ее номер.

Причина – прежние владельцы. Среди них встречаются недобросовестные люди. Они скрывают недостатки авто – ради выгодной продажи. Обман впоследствии обернется для вас проблемами.

Убедитесь – нет ли ограничений ГИБДД. С ними машину не поставят на учет. Еще продавцы скручивают пробег или “забывают” упомянуть о ДТП. Плохое техническое состояние грозит ремонтом (и риском угодить в аварию).

Очень неприятны непогашенные штрафы. Их придется выплачивать вам, когда станете собственником. Также автомобиль не должен числиться в угоне – само собой.

Есть несколько сервисов, позволяющих проверить авто по госномеру. Вот 4 самых популярных.

1. auto.ru

Кто из автолюбителей не знает auto.ru? Самый известный сайт с объявлениями о продаже машины. Сразу можно увидеть историю авто.

Внимание – услуга платная. Просят за нее до 197 рублей. Небольшие деньги за жизненно важную информацию. Проект предлагает узнать:

характеристики

данные из ПТС

отзывы и рейтинг

историю пробегов

транспортный налог

историю эксплуатации

проверку отзывных компаний

работу в такси

комментарии владельцев

среднее время продажи

расчет стоимости ремонта

оценку стоимости

объявления

цену в зависимости от возраста

опции по VIN

ДТП и повреждения

юридическую чистоту

2. avtocod.ru

Мощный ресурс. Алгоритмы avtocod.ru используют более 70 коммерческих и государственных баз данных. Кроме того, рассчитывайте на информацию от сервисных центров, автодилеров и досок объявлений.

В свое распоряжение вы получите:

историю объявлений о продаже

данные по ПТС

информацию о штрафах, ОСАГО и техосмотрах

историю регистрационных действий

данные об утилизации

данные о ДТП

сведения о работе в такси

расчеты ремонтных страховых работе

информацию о залогах

наличие ограничений ГИБДД

сведения об угонах

За услугу просят 349 рублей. Купленный отчет отображается на avtocod.ru и дублируется на электронную почту.

3. @AVinfoBot

Жалко денег? Тогда пообщайтесь с Telegram-ботом @AVinfoBot. Он предоставляет бесплатный демонстрационный доступ. Времени хватит, чтобы пробить нужные вам номера.

@AVinfoBot показывает, сколько раз авто выставлялось на продажу (либо в аренду). Помимо прочего, бот дает возможность проследить динамику цены. Плюс выдает контакты продавцов.

Взамен @AVinfoBot требует указать ваш телефон.

4. @AvtocodBot

@AVinfoBot кажется сомнительным? Не спешите бежать из Telegram. Лучше загляните к @AvtocodBot – официальному боту avtocod.ru.

По качеству он не уступает сайту. Только надо заплатить 349 рублей – как и на avtocod.ru.

А чем пользуетесь вы? Напишите в комментариях.

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