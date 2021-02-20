Как проверить авто по номеру перед покупкой
Где и зачем это делать? Рассказываем.
Собрались купить автомобиль? Круто, если новый. Как быть, если машина уже была в употреблении? Обязательно пробейте ее номер.
Причина – прежние владельцы. Среди них встречаются недобросовестные люди. Они скрывают недостатки авто – ради выгодной продажи. Обман впоследствии обернется для вас проблемами.
Убедитесь – нет ли ограничений ГИБДД. С ними машину не поставят на учет. Еще продавцы скручивают пробег или “забывают” упомянуть о ДТП. Плохое техническое состояние грозит ремонтом (и риском угодить в аварию).
Очень неприятны непогашенные штрафы. Их придется выплачивать вам, когда станете собственником. Также автомобиль не должен числиться в угоне – само собой.
Есть несколько сервисов, позволяющих проверить авто по госномеру. Вот 4 самых популярных.
1. auto.ru
Кто из автолюбителей не знает auto.ru? Самый известный сайт с объявлениями о продаже машины. Сразу можно увидеть историю авто.
Внимание – услуга платная. Просят за нее до 197 рублей. Небольшие деньги за жизненно важную информацию. Проект предлагает узнать:
- характеристики
- данные из ПТС
- отзывы и рейтинг
- историю пробегов
- транспортный налог
- историю эксплуатации
- проверку отзывных компаний
- работу в такси
- комментарии владельцев
- среднее время продажи
- расчет стоимости ремонта
- оценку стоимости
- объявления
- цену в зависимости от возраста
- опции по VIN
- ДТП и повреждения
- юридическую чистоту
2. avtocod.ru
Мощный ресурс. Алгоритмы avtocod.ru используют более 70 коммерческих и государственных баз данных. Кроме того, рассчитывайте на информацию от сервисных центров, автодилеров и досок объявлений.
В свое распоряжение вы получите:
- историю объявлений о продаже
- данные по ПТС
- информацию о штрафах, ОСАГО и техосмотрах
- историю регистрационных действий
- данные об утилизации
- данные о ДТП
- сведения о работе в такси
- расчеты ремонтных страховых работе
- информацию о залогах
- наличие ограничений ГИБДД
- сведения об угонах
За услугу просят 349 рублей. Купленный отчет отображается на avtocod.ru и дублируется на электронную почту.
3. @AVinfoBot
Жалко денег? Тогда пообщайтесь с Telegram-ботом @AVinfoBot. Он предоставляет бесплатный демонстрационный доступ. Времени хватит, чтобы пробить нужные вам номера.
@AVinfoBot показывает, сколько раз авто выставлялось на продажу (либо в аренду). Помимо прочего, бот дает возможность проследить динамику цены. Плюс выдает контакты продавцов.
Взамен @AVinfoBot требует указать ваш телефон.
4. @AvtocodBot
@AVinfoBot кажется сомнительным? Не спешите бежать из Telegram. Лучше загляните к @AvtocodBot – официальному боту avtocod.ru.
По качеству он не уступает сайту. Только надо заплатить 349 рублей – как и на avtocod.ru.
А чем пользуетесь вы? Напишите в комментариях.
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