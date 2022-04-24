Как проверить iPhone по серийному номеру и IMEI на официальном сайте Apple

Проверка Айфона по имеи и серийному номеру.

При покупке iPhone с рук необходимо быть чрезвычайно внимательным. Мошенники пытаются продавать на вторичном рынке различного рода подделки, без проверки которых есть шанс остаться у разбитого корыта. Как проверить айфон по имеи и по серийному номеру на официальном сайте Apple рассказали в этой инструкции.

Как узнать серийный номер iPhone

? Для того чтобы получить дополнительную информацию об iPhone нам понадобится серийный номер устройства. Получить его можно различными способами, например, посмотреть на задней крышке устройства (или на лотке SIM-карты в старых моделях), но проще всего — зайти в настройки.

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные».

Шаг 2. Выберите пункт «Об устройстве».

Шаг 3. Найдите строчку «Серийный номер». В ней и указан серийный номер iPhone.

Серийный номер добыли, осталось только проверить его на сайте Apple.

Как проверить iPhone по серийному номеру на официальном сайте Apple

Шаг 1. Перейдите на специальную страницу сайта Apple для проверки iPhone по серийному номеру (ссылка).

Шаг 2. Введите серийный номер iPhone в поле и нажмите «Продолжить».

Шаг 3. Дождитесь загрузки страницы с результатами и ознакомьтесь с полученной информацией.

? Что дает проверка серийного номера iPhone

Какую информацию позволяет узнать данная страница?

1. Вы убеждаетесь, что iPhone действительно оригинальный. Если сервис проверки Apple опознал iPhone, значит он является на 100% оригинальным.

2. Определяется точная модель iPhone. Очень часто на вторичном рынке мошенники пытаются продать iPhone 6 под видом iPhone 6s, iPhone 7 под видом iPhone 8 и т. д. Рассчитывают на неопытных покупателей. На сайте Apple точно станет понятно, какая модель iPhone у вас в руках.

3. Уточняется статус гарантии. Сервис Apple точно отвечает на вопрос, действует ли на iPhone гарантия. Зачастую о гарантии привирают недобросовестные продавцы. Говорят, что официальная гарантия на смартфон по-прежнему действует, хотя на самом деле это не так. Быстрая проверка через сайт Apple и вы все узнали.

4. Проверяется подтвержденная дата покупки. И что не менее важно, сервис позволяет убедиться, что iPhone куплен официально, не украден. Это очень важный момент, так как подтвержденная дата покупки позволит вам связываться с поддержкой Apple по любым вопросам.

Как проверить iPhone по IMEI

Как узнать IMEI на iPhone? Элементарно. Для этого нужно лишь ввести в приложении «Телефон» команду *#06#. IMEI моментально появится на экране:

Если iPhone запакован, то посмотреть IMEI можно на упаковке:

IMEI найден, теперь осталось пробить его и узнать дополнительную информацию. Сделать это можно при помощи следующих сервисов:

Просто заходите на один из перечисленных сайтов и вводите в поле проверки IMEI смартфона. Проверка выполняется всего за несколько секунд.

Что дает проверка Айфона по имеи?

1. Определяется статус iPhone: ворованный или нет. Главное, что показывает проверка по IMEI — статус устройства. Если iPhone потерян или украден своим реальным владельцем, то проверка предупредит об этом. iPhone, который числится потерянным или украденным, покупать ни в коем случае не нужно. Только если на запчасти.

2. Определяется страна покупки. По IMEI определяется точный модельный номер iPhone. Он необходим для того, чтобы проверить, для продажи в какой стране предназначается смартфон.

3. Показывается статус функции «Найти iPhone». Также проверка по IMEI позволяет узнать включена ли на iPhone прямо сейчас функция «Найти iPhone». Если она включена, то продавца нужно попросить обязательно выйти из его учетной записи iCloud.

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