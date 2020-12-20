Как проверить, кто может получить доступ к вашим учетным записям iPhone, iPad и Apple

Как обезопасить свой профиль.

Конфиденциальность и безопасность – это важно, и Apple продолжают работу для того, чтобы пользователь был уверены в сохранности своих данных. Недавно технологический гигант их Купертино опубликовал новое 20-страничное руководство, которое получило название «Доступ к устройствам и данным, если ваша личная безопасность находится под угрозой». Конечно, читать весь документ не все захотят, поэтому мы расписали самое главное оттуда.

Проверьте, какие устройства могут быть связаны с вашим Apple ID

Выбираем «Настройки» находим профиль с вашем именем, листаем вниз. На Mac нужно перейти в системные настройки, зайти в Apple ID и найти список своих устройств слева.

Проверьте настройки Face ID и Touch ID, не было ли регистрации других пользователйе под ними.

Заходим в «Настройки», выбираем «Face ID и пароль или Touch ID» и смотрим. На Mac эта функциях находится в системных настройках во вкладке «Touch ID».

Настройки безопасности Apple ID

Можно зайти на appleid.apple.com и проверить раздел «Безопасность». Проверьте, включена ли двухфакторная аутентификация, это очень важно, если вы хотите добиться оптимальной защиты ваших устройств, учетных записей и личных данных.

Вообще, прочитать руководство от Apple стоит. Например, там рассказывают, как прекратить делиться вашим местоположением и убедиться, что никто не сможет его увидеть.

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