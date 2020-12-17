Как проверить совместимость приложений под M1? С помощью iMobie M1 App Checker

Проверяем без лишних заморочек.

Выход нового чипа M1 стал знаковым событием не только для компании Apple. То, что он ускорил работу новеньких MacBook Air и MacBook Pro чуть ли не в полтора раза, это мы уже знаем. Пожалуй, единственной ложкой дегтя во всем этом остается оптимизация приложений. Но энтузиасты нашли выход, и сейчас хочется поздравить разработчиков iMobie M1 App Checker, которое будет самостоятельно определять, подходит ли нужное приложения под М1 или нет.

Конечно, то, что не входит в статус «поддерживаемого», можно запустить и обходным путем, с помощью Rosetta 2, но через эмуляцию такие приложения будут работать чуть медленнее, чем обычно, и для кого это может быть критичным.

Также iMobie M1 App Checker позволит определить совместимость ваших приложений для iPhone и iPad, чтобы узнать, подходят ли они для ПК на процессоре M1. Как мы знаем, но с выходом новой macOS Big Sur пользователи получили возможность запускать на своих Mac приложения со смартфонов и планшетов, и естественно, проблемы с производительностью могут встретиться и здесь. Как это все работает, можно посмотреть на видео ниже.

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