Как проверить свой кредитный рейтинг

Рассказываем, где и зачем это делать.

Планируете взять ипотеку или крупный кредит? Убедитесь, что у вас хороший кредитный рейтинг. В противном случае – банк навяжет невыгодные условия (либо вовсе откажет).

Степень вашей благонадежности зависит от кредитной истории. От займов, которые вы брали и добросовестно гасили ранее. Рейтинг измеряется в баллах.

Банки любят людей с высокими показателями. У таких есть шанс получить большую сумму под меньший процент.

Из чего формируется кредитный рейтинг

Учитываются следующие факторы:

возраст (младше 22 лет – плохо , старше 28 – хорошо)

своевременное погашение прошлых кредитов

продолжительность кредитной истории

время с последнего момента обновления кредитной истории

виды предыдущих займов (однотипные – плохо)

Шкала НБКИ

Методов расчета рейтинга много. Но в основном – принято использовать шкалу Национального бюро кредитных историй (коротко – НБКИ).

В организации состоят ведущие российские банки. НБКИ оценивает каждого клиента в диапазоне от 300 до 850 баллов.

Чем ближе к 300 баллам, тем хуже. Банк может просто не выдать кредит. Зато при 850 баллах проблем не будет. Даже с ипотекой.

Средний показатель по России – около 600 баллов. По некоторым источникам, для оформления ипотеки нужно порядка 700. Не набрали? Тогда кредит свыше 1 миллиона рублей станет труднодостижимым.

Где проверить кредитный рейтинг

Во-первых, загляните на официальный сайт НБКИ. Ресурс бесплатно проанализирует персональную кредитную историю.

Во-вторых, рекомендуем сервис Sravni.ru. Он не ограничен базой данной НБКИ. Также задействовано Объединенное кредитное бюро.

Оба проекта дают советы, как улучшить показатель (и на что надеяться с текущим).

Как повысить рейтинг

Покупайте товары в рассрочку и берите небольшие потребительские кредиты. Досрочно погашайте займы, вовремя вносите платежи и реже обращайтесь в микрофинансовые организации.

Кроме того, активно пользуйтесь кредитной картой (в пределах трети ее лимита). Перечисленное позволит подняться выше границы в 600 пунктов. Банки начнут сотрудничать с вами охотнее.

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