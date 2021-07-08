Как проверить водонепроницаемость смартфона без воды? Приложение Water Resistance Tester в помощь

Без риска.

Хотите проверить свой смартфон на защиту от воды? Но не желаете окунать его в реку или море? Правильно, лишний риск ни к чему. Тем более, что есть соответствующее программа, которая способна проверить гаджет на водонепроницаемость. Называется оно Water Resistance Tester. Пока, увы, доступно только для Android-фонов.

Найти его можно в Google Play.

Как работает? Просто проверяет барометр устройства и сверяет давление внутри девайса.. Достаточно поместить смартфон на ровную поверхность (на тот же стол), а затем надавить на экран. После приложение выдаст всю необходимую информацию.

Как известно, со временем гаджет могут терять защиту IP67/68 (уплотнения изнашиваются, как и все в этом мире). В общем, полезная штука. Ждем на айфоне.

Что почитаем?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)