Как проверить водонепроницаемость смартфона без воды? Приложение Water Resistance Tester в помощь
Без риска.
Хотите проверить свой смартфон на защиту от воды? Но не желаете окунать его в реку или море? Правильно, лишний риск ни к чему. Тем более, что есть соответствующее программа, которая способна проверить гаджет на водонепроницаемость. Называется оно Water Resistance Tester. Пока, увы, доступно только для Android-фонов.
Найти его можно в Google Play.
Как работает? Просто проверяет барометр устройства и сверяет давление внутри девайса.. Достаточно поместить смартфон на ровную поверхность (на тот же стол), а затем надавить на экран. После приложение выдаст всю необходимую информацию.
Как известно, со временем гаджет могут терять защиту IP67/68 (уплотнения изнашиваются, как и все в этом мире). В общем, полезная штука. Ждем на айфоне.
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