Как провести диагностику системы Mac

Совсем не сложно.

Иногда мы можем предположить, что с нашим Mac, что-то случилось, не можем точно диагностировать проблему. Это может быть как более низкая автономность батареи ноутбука, так и другие не заметные на первый взгляд проблемы с OS. Возможность и желание вызвать мастера или отдать ПК в сервисный центр есть не всегда, поэтому мы рассмотрим, как провести диагностику силами самой системы. Поехали.

Мы настоятельно рекомендуем отжать свой компьютер на официальную диагностику, но такой возможности нет, то выбираем план Б. Проблем это, конечно, не исправит, но какое-то представление о возможных проблемах даст. Итак:

Выключаем ПК

Включаем Mac, одновременно зажимая клавишу D

Как только вы увидите на экране индикатора и просьбу выбрать нужный язык во врем проверки, отпускаем D

Выбираем подходящий язык и ждем

Готово, ничего сложного. После окончания диагностики система даст определенные советы по устранению неполадок, если они будут найдены.

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