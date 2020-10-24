Как прожить до ста лет?

И на этом не остановиться.

Как обмануть законы старения и подарить себе дополнительные годы жизни? В поисках ответа на эти вопросы российские учёные решили объездить весь мир, чтобы побывать в уникальных местах, где люди живут дольше обычного.

Биохимик Вадим Гладышев 20 лет работает в США. Сейчас он руководит собственной лабораторией в ведущем научном центре мира – Медицинской школе Гарварда. С 2003 года российский учёный занимается поиском биологических основ старения и долголетия. Давайте вместе с ним узнаем у тех, кто дожил до ста лет, как они это сделали.

Первая остановка – Бостон, «интеллектуальная кузница США». Здесь в доме престарелых, основанном в 1914 году, можно побеседовать с Мэри Харрисон, которой на момент опроса 100 лет.

Харрисон родилась и всю жизнь провела в Бостоне. Она сама переехала в дом престарелых 3 года назад, чтобы быть ближе к младшей сестре, которая, к сожалению, умерла неделю назад в возрасте 94 лет.

«Не знаю, в чём мой секрет. Я росла, как все, курила недолго, ходила в церковь. Я верю в Бога и всегда удовлетворена своей жизнью». Женщина никогда не жалуется на здоровье или плохое настроение. Она самостоятельно ухаживает за собой и принципиально не пользуется инвалидным креслом.

Мотаем на ус первый секрет – никогда не поддаваться унынию и с позитивом проживать каждый момент жизни!



Следующий респондент – Луи Шарпентье, которому уже 103 года. Шарпентье (фр. Charpentier) в переводе означает плотник, и Луи с 7 лет и по сей день работает по дереву.

Мужчина женился сразу после совершеннолетия и был счастлив в браке 75 лет. С 2000 года долгожитель живёт один. Раз в неделю приходит девушка, которая помогает ему по дому. Луи перестал водить машину в 97 лет. 103-летний мужчина выглядит на 80 и разговаривает на трёх языках: английском, французском и итальянском.

Луи не сторонится общения. Он регулярно принимает в гостях любопытных прохожих и учёных-геронтологов. Во время последнего осмотра врачи не зафиксировали у Шарпентье ни одного заболевания, кроме лёгких провалов в памяти.

Встаёт долгожитель в 9 утра. Дальше по программе лёгкий завтрак, потом – чтение, рисование, просмотр телевизора, резьба по дереву. Мастер работает на одном и том же станке для резьбы уже 75 лет. Похоже, второй секрет долгожительства – не изменять любимому делу!

Лома-Линда – городок с населением 20000 человек, претендующий на звание американской столицы долгожителей. Элси Макклалан – жительнице этого города – 100 лет. Сюда она переехала после выхода на пенсию в 1979 году.

«Я всегда встаю в 9 утра, принимаю ванну и берусь за дела. Например, если я планирую прибраться, я начинаю протирать пыль. Затем делаю передышку, потом встаю и беру пылесос. Иногда это больно, потому что хочешь что-то сделать быстро, но твои ноги говорят тебе: «Притормози-ка». Но я всё равно не сижу сложа руки: читаю, тренирую память, прохаживаюсь с одного этажа на другой».

Элси никогда в жизни не пробовала ни чай, ни кофе, и только в 80 лет узнала вкус молока. Женщина не употребляет свинину, но другое мясо поесть может.

Доктор медицины Гарри Фрейзер, который очень давно изучает причины долгой жизни людей, называет следующие факторы, несомненно, позитивно влияющие на продолжительность жизни: вегетарианство, регулярное употребление орехов, отслеживание своего веса, регулярная полезная физическая нагрузка, отказ от курения.



Элсворт Уэрхем, 99-летний житель Лома-Линды, пережил много стрессовых ситуаций в жизни. Во время Второй Мировой доктор Уэрхем служил на Тихоокеанском флоте. Взрывы атомных бомб в Хиросиме и Нагасики он застал в территориальных водах Японии. На счету доктора – выдающийся вклад в медицину как в военное, так и в мирное время. Уэрхем проводил около 200 операций в год. По специальности он кардиохирург. Эта профессия отличается постоянными психологическими перегрузками. Стрессоустойчивость – ещё одно незаменимое качество для тех, кто хочет прожить дольше.

Уэрхем серьёзно болел лишь однажды за всю жизнь – туберкулёзом. Его тело без помощи лекарств справилось с недугом.

До 95 лет доктор ассистировал на операциях. Найти любимую работу – первое правило долгожительства, которое называет Элсворт. Второе – больше отдыхать. Третье – иметь крепкую семью. Кроме того, нельзя забывать о поддержании хорошей физической формы и о здоровом отношении к жизни.

Следует упомянуть и о российских долгожителях. Дмитрию Фёдоровичу Сафонову, бывшему дипломату, на момент опроса 104 года.

Диплом об окончании Бауманского технического училища Дмитрию Фёдоровичу вручили в день начала Великой Отечественной Войны – 22 июня 1941 года. За жизнь он успел поработать в США, Великобритании, 3 странах Африки. Заслуженный дипломат – до сих пор желанный гость на торжественных приёмах в Министерстве Иностранных Дел.

«Никакого специального режима у меня не было. Я курил больше 30 лет, не чурался выпивки, но знал меру. Я никогда не перепивал, не переедал. Всё в меру». Последнее предложение звучит как очередное неплохое правило для долгой жизни.

Проблемы с сердечным клапаном – единственный серьёзный недуг мужчины. Его здоровье не пошатнули даже 10 лет в жарком климате африканских стран.

Сегодня на счету Дмитрия Фёдоровича 10 книг воспоминаний и размышлений, и останавливаться на этом он не собирается. Сафонов называет свой литературный труд прививкой от старости.

Ольге Михайловне Ивановой 100 лет. Каждый день по несколько часов она работает за компьютером, не прерывая свою научную деятельность. Среди людей, занимающихся наукой, много долгожителей. Вероятно, это связано с тем, что мозг постоянно находится в тонусе.

Василию Артемьевичу Сиволапову 100 лет. За свою долгую жизнь он успел попробовать профессию разнорабочего, помощника машиниста, слесаря, шахтёра. Во время ВОВ Василий Артемьевич получил 4 ранения, дважды чудом остался жив.

Сиволапов никогда не курил и не употреблял алкоголь. Здоровый образ жизни он считает очень важным слагаемым долголетия. Особое внимание долгожитель также уделяет крепкому здоровому сну.

Августа Михайловна Малых – ровесница Василия Артемьевича. Несмотря на то, что Августа из-за повреждённой ноги ведёт сидячий образ жизни, она не забывает о физических упражнениях.

Какие же выводы можно сделать? Несомненно, чтобы жить дольше, нужна хорошая наследственность. Но также необходимо быть физически активным, социально вовлечённым, соблюдать диету и иметь любимое дело на протяжении всей жизни. Всегда двигаться вперёд, и физически, и духовно – вот главная формула долгой и счастливой жизни.

Источник: Наука 2.0

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