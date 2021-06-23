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Как работает GrayKey, устройство для взлома iPhone

23 Июн, 2021

Как работает GrayKey, устройство для взлома iPhone

Сенсация.

Ресурс Motherboard получил инструкцию от устройства, которое спецслужбы используют для взлома iPhone. Называется оно GrayKey. Теперь известно, как примерно оно работает.

В начале инструкции написано, что человек, который планирует взломать айфон должен для начала удостовериться, что у него есть ордер, который позволяет это сделать. Затем GrayKey начинает брутфорс (взлом с помощью подбора паролей). Как так? Ведь iPhone отлично защищен от него. Да, это так, но устройство все-таки находит определенные дыры в безопасности и проникает внутрь.

Вероятно, что речь идет о брешах в отдельном процессоре Secure Enclave, который используется для пин-кодов и биометрии (то есть, для хранения всех этих данных внутри). Также используется словарь Crackstation, состоящий из более чем 1,5 миллиарда слов. Тут то и подбирается пароль.

GeayKey способна работать в трех режимах: After First Unlock (после первоначальной разблокировки), Before First Ulock (перед первой разблокировкой) и в том случае, если экран смартфона разбит. В инструкции указано, что батарея гаджета должна быть заряжена не менее, чем на 2-3%.

Затем GrayKey предлагает полицейскому (или кому-то там еще, кто взламывает девайс) автоматически извлечь всю информацию или же метаданные файлов, которые были удалены.

Есть также функция HideUI, устанавливающая жучок, тайно собирающий пароль владельца айфона.

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