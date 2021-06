Как работает GrayKey, устройство для взлома iPhone

Сенсация.

Ресурс Motherboard получил инструкцию от устройства, которое спецслужбы используют для взлома iPhone. Называется оно GrayKey. Теперь известно, как примерно оно работает.

В начале инструкции написано, что человек, который планирует взломать айфон должен для начала удостовериться, что у него есть ордер, который позволяет это сделать. Затем GrayKey начинает брутфорс (взлом с помощью подбора паролей). Как так? Ведь iPhone отлично защищен от него. Да, это так, но устройство все-таки находит определенные дыры в безопасности и проникает внутрь.

Вероятно, что речь идет о брешах в отдельном процессоре Secure Enclave, который используется для пин-кодов и биометрии (то есть, для хранения всех этих данных внутри). Также используется словарь Crackstation, состоящий из более чем 1,5 миллиарда слов. Тут то и подбирается пароль.

GeayKey способна работать в трех режимах: After First Unlock (после первоначальной разблокировки), Before First Ulock (перед первой разблокировкой) и в том случае, если экран смартфона разбит. В инструкции указано, что батарея гаджета должна быть заряжена не менее, чем на 2-3%.

Затем GrayKey предлагает полицейскому (или кому-то там еще, кто взламывает девайс) автоматически извлечь всю информацию или же метаданные файлов, которые были удалены.

Есть также функция HideUI, устанавливающая жучок, тайно собирающий пароль владельца айфона.

Что читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)