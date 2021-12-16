Как разблокировать Айфон, если забыл пароль? Вот 6 способов!

Что делать?

Случилось немыслимое. Вы каким-то нелепым образом забыли от пароль от iPhone. Что делать? Как разблокировать айфон не зная пароля? Возможно ли это. Да. И способов множество. Мы насчитали шесть. Будем вам помогать.

Вот, что следует сделать.

Самый простой вариант: попробуйте напрячь память, может удастся вспомнить. Например, это может быть ваше любимое число, памятная дата, что-то еще важное лично для вас.

Не вышло? Тогда делаем так.

Как разблокировать айфон через айтюнс

Итак, вам нужно подсоединиться к iTunes. Быстрее вставляем шнур к PC (шнур должен быть подключен к айфону, это объяснять, думается, не нужно), запускаем айтюнс.

Теперь делаем резет любимого гаджета. Не отпускаем. Видим логотип iTunes (там, где изображен провод).

Вы включили DFU-режим. Удаляем девайс, теперь придется все настроить с самого начала.

Как разблокировать айфон не зная код-пароля

Как разблокировать айфон не зная пароля, PassFab iPhone Unlocker!

Запамятовали числовой код? Тот самый код? Не вспомнили? Делаем так.

1) Качем приложение PassFab iPhone Unlocker. Инсталлируем. Включаем.

2) Подсоединяем ваш айфон по проводу к компьютеру. Вам нужен пункт «Удалить пароль блокировки экрана».

3) Жмем ОК, стираем всю информацию со смартфона. Не было резервной копии? Зря…

4) Нужна актуальная АйОс..

5) Минут 30 ждем сброса, вряд ли будет дольше.

6) Пароль сброшен. Настраиваем айфон. Или ставим все из резервной копии.

Как разблокировать айфон через Сири

Есть и такой способ. Запоминайте:

Вызываем Сири; Спрашиваем время; Нажимаем на Часы; Переходим в приложение с таймером и будильником Выбираем Выбор рингтона. Далее Купить рингтон Просто ждем Home в iTunes и получаем доступ к смартфону

Как разблокировать айфон через калькулятор

Это миф. Популярный, но все-таки миф. Да, вы можете узнать PIN-код айфона с помощью уловки пароля калькулятора. Но если ваш код-пароль неизвестен, то магический трюк с калькулятором iPhone вам не поможет.

Как разблокировать айфон, если забыл пароль через iCloud

Как разблокировать айфон не зная пароль? Вот еще, что можно сделать:

Заходим на сайт iCloud.com с ПК; Вводим свой Apple ID; Захожим во Все устройства; Выбираем нужный вам айфон Стираем его; Настраиваем с нуля.

Как разблокировать айфон если забыл пароль без компьютера

Как разблокировать айфон не зная пароля? Расскажем.

Делаем так:

1) Включаем PassFab iPhone Unlocker.

2) Подсоединяемся проводным способом к PC.

3) Нажимаем на «Разблокировать Apple ID».

4) Удаляем с айфона все данные

4) Скачаем свежую айсов. Ждем.

5) Настраиваем смартфон заново.

Да, программа эта платная. Все функции доступны либо на 1 месяц, либо на год, либо бесконечно. Функционирует ПО как Windows, так и на MacOS.

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