Как разблокировать iPhone 13, если забыл пароль или Apple ID

Поможем.

Итак, вы забыли пароль от iPhone и не знаете, что делать. Вариантов нет, пароль вспомнить не удается. Что же, попробуем вам помочь.

Для начала начнем с простого.

Простой способ: Просто попробуйте вспомнить

Лучше, конечно, не прибегать к дополнительным инструментам. Попробуйте вспомнить пароль самостоятельно. Как, если ничего в голову не идет? Ну, возможно, подсказки помогут:

Важное число, памятная дата, номер автомобиля, телефона, день рождения или еще что;

Код, который невозможно забыть;

Что-то другое.

Все равно не выходит? Или же Айфон заблокирован по iCloud? Или у вас проблемы с Apple ID? Тогда нужна программа.

Первое: что делать если забыт числовой пароль

Пароль к Apple ID вы помните, а вот числовой пароль забыли? Вспомните не вышло. Тогда вот шаги, которые требуется предпринять:

1) Скачиваем приложение PassFab iPhone Unlocker. Устанавливаем. Запускаем.

2) Подключаем iPhone 13 по кабелю к ПК. Выбираем пункт «Удалить пароль блокировки экрана».

3) Нажав на ОК, вы сотрете все данные с iPhone. Так что без резервной копии никуда.

4) Загружаем прошивку iOS (последнюю).

5) Ждем пока система проанализирует ОС, а потом дожидаемся процесса сброса. Занимает это полчаса.

6) Все готов. Пароль удален. Айфон придется настроить заново. Или загрузить резервную копию через iCloud.

Да, всё так просто. Всего пара кликов. Этот же способ подойдет для тех, у кого разбит экран айфона и ввести пароль просто невозможно.

Второе: что делать тем, кто забыл пароль от Apple ID

1) Снова запускаем приложение iPhone PassFab.

2) Вновь подключаем смартфон к ПК кабелем.

3) Выбираем «Разблокировать Apple ID». Снова с айфона удалятся все данные.

4) Качаем iOS последней версии. Ждем обновления и удаления Apple ID. Вновь минут 30-40.

5) Настраиваем айфон с нуля.

В очередной раз справились парой кликов.

Но лучше, конечно всего этого избежать. Можно попробовать еще один простой способ без официальных программ.

Подключиться к iTunes, с которым ранее был синхронизирован ваш iPhone 13

Для этого подключите Айфон кабелем к ПК, запустите iTunes.

Жестко перезагрузите iPhone, зажав кнопку повышения громкости и выключения. Держите, пока не увидите лог iTunes с изображением кабеля.

Это активирует режим восстановления. Стирайте айфон, настраивайте заново.

Также можно почитать полезную информацию вот тут.

PassFab iPhone Unlocker является платной программой. Весь функционал можно открыть на месяц, 12 месяц или навсегда. Работает утилита и на Windows, и на MacOS. И, да, программа постоянно обновляется.

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