Как решить проблемы с обновлением до iOS 15
Рассказываем.
После выхода полной версии iOS 15 некоторые пользователь iPhone столкнулись с проблемами. Чаще всего они возникают при обновлении прошивки. Рассмотрим самые распространенные, а затем попробуем найти решения для их исправления.
Итак, вот, что бывает чаще всего:
- iPhone завис на логотипе Apple;
- iPhone не включается;
- iPhone завис с включенным дисплеем;
- iPhone не выходит из режима восстановления или зависает на нем;
- Не получается откатиться к прошлой версии iOS.
Решение? Самое простое это скачать популярное приложение AnyFix. Утилита призвана облегчить пользователям исправление ошибок iOS, в том числе при неудачном обновлении.
С ее помощью можно решить более 130 системных проблем на iPhone, возникших при переходе на iOS 15, а также более 200 ошибок в iTunes.
Прямо с главного экрана AnyFix Вы получаете возможность исправить большинство ошибок в смартфоне на iOS 15. Например:
- Откатиться до предыдущей версии (при условии, что нужная вам версия еще подписывается Apple), просто нажмите на Upgrade/Downgrade iOS;
- Войти в режим восстановления Enter/Exit Recovery Mode и исправить ошибку iTunes;
- Если вы не знаете, что это за ошибка, то смело выбирайте System Repair и AnyFix сделает все самостоятельно;
Все! Больше ничего не нужно, только три этих режима. И никакие дополнительные знания и навыки не требуются. Все максимально просто и интуитивно понятно. Сложные проблемы решаются нажатием пары кнопок.
А без AnyFix вам потребуются всевозможные инструкции и много свободного времени.
Как работает AnyFix
Первое. Просто скачиваете программу на свой ПК, подключаете с помощью кабеля iPhone к компьютеру. Нажимаете на System Repair, тут 4 типа проблем. Выбираете нужное.
Второе. Теперь вы видите три режима. Выбираете нужны. Например, скачиваете предыдущую прошивку, а после нажимаете Fix Now (Починить).
Третье. Подождите чуть-чуть, ошибка, возникшая в ходе обновления до iOS 15 будет полностью исправлена.
Отметим, что в исправление ошибок iOS 15 в режиме восстановления с наибольшей вероятностью устранит все проблемы.
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