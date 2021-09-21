Как решить проблемы с обновлением до iOS 15

Рассказываем.

После выхода полной версии iOS 15 некоторые пользователь iPhone столкнулись с проблемами. Чаще всего они возникают при обновлении прошивки. Рассмотрим самые распространенные, а затем попробуем найти решения для их исправления.

Итак, вот, что бывает чаще всего:

iPhone завис на логотипе Apple;

iPhone не включается;

iPhone завис с включенным дисплеем;

iPhone не выходит из режима восстановления или зависает на нем;

Не получается откатиться к прошлой версии iOS.

Решение? Самое простое это скачать популярное приложение AnyFix. Утилита призвана облегчить пользователям исправление ошибок iOS, в том числе при неудачном обновлении.

С ее помощью можно решить более 130 системных проблем на iPhone, возникших при переходе на iOS 15, а также более 200 ошибок в iTunes.

Прямо с главного экрана AnyFix Вы получаете возможность исправить большинство ошибок в смартфоне на iOS 15. Например:

Откатиться до предыдущей версии (при условии, что нужная вам версия еще подписывается Apple), просто нажмите на Upgrade/Downgrade iOS ;

; Войти в режим восстановления Enter/Exit Recovery Mode и исправить ошибку iTunes;

и исправить ошибку iTunes; Если вы не знаете, что это за ошибка, то смело выбирайте System Repair и AnyFix сделает все самостоятельно;

Все! Больше ничего не нужно, только три этих режима. И никакие дополнительные знания и навыки не требуются. Все максимально просто и интуитивно понятно. Сложные проблемы решаются нажатием пары кнопок.

А без AnyFix вам потребуются всевозможные инструкции и много свободного времени.

Как работает AnyFix

Первое. Просто скачиваете программу на свой ПК, подключаете с помощью кабеля iPhone к компьютеру. Нажимаете на System Repair, тут 4 типа проблем. Выбираете нужное.

Второе. Теперь вы видите три режима. Выбираете нужны. Например, скачиваете предыдущую прошивку, а после нажимаете Fix Now (Починить).

Третье. Подождите чуть-чуть, ошибка, возникшая в ходе обновления до iOS 15 будет полностью исправлена.

Отметим, что в исправление ошибок iOS 15 в режиме восстановления с наибольшей вероятностью устранит все проблемы.

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