Как сбросить айфон до заводских настроек, если забыл пароль

Поможем.

Не можете вспомнить пароль от своего айфона? Вариантов нет? Решили сбросить смартфон до заводских настроек? Как быть, если пароль вспомнить вообще не удается? Перепробовали все возможные варианты, прошерстили все записи (от руки, на бумаге)? Казалось бы, всё пропало. Нет!

Есть способы. И мы поможем.

Как сбросить айфон до заводских настроек без пароля

Самый простой способ, воспользоваться программой PassFab iPhone Unlocker, которая уже не раз нас выручала в разных проблемных ситуациях. Для того, чтобы сбросить айфон до заводских настроек без пароля, для начала нужно снять блокировку. Ответим на вопрос, как сбросить пароль на айфоне.

Для этого делаем следующее:

1) Скачиваем PassFab iPhone Unlocker и ставим на ПК.

2) Подключаем айфон к ПК с помощью кабеля.

3) Запускаем программу.

4) На главном экране нажимаем «Разблокировать».

5) Входим в режиме DFU — «Войти в режим DFU».

6) Подтверждаем снятие блокировки и ждем.

7) Все. Вот вам и ответ на вопрос, как сбросить настройки на айфоне. Вместе со сбросом пароля удаляются все данные из памяти iPhone. Теперь он, как новый. Сброшен.

Настраиваем его заново и пользуемся. Или восстанавливаем из копии в iCloud. Легко, быстро и просто.

Не забудьте только скачать актуальную iOS. Сейчас это iOS 15.1. Без этого все действия выше не имеют смысла.

Как сбросить айфон с помощью iTunes и Finder

Еще один способ. Уже не такой быстрый.

Подключаем айфон к ПК кабелем. Запускаем iTunes. Переводим айфон в режиме восстановления (DFU). В iTunes (или Finder) нажимаем на «Восстановить». Ждем загрузки iOS 15.1 (или другой версии, которая актуальна на момент прочтения материала). Ждите восстановления и сброса. Настраиваем айфон заново или из копии в облаке. Пользуемся.

Как сбросить смартфон до заводских настроек без компьютера с помощью Find My

Как сбросить айфон до заводских настроек без пароля? Find My (Локатор) поможет осуществить процедуру сброса без подключения к ПК.

Да, существует способ сбросить айфон до заводских настроек без компьютера. Просто воспользуйтесь сервисом Find My (Локатор, ранее Найти iPhone).

Заходите на сайт icloud.com. Заходите в свой Apple ID (да, нужно помнить пароль и сам Apple ID). Запускаете Локатор, затем выбираете свой айфон. Нажимаете Стереть iPhone. Ждете.

Всё! Результат будет тот же, что и в упомянутых выше ситуациях. Правда нужно помнить пароль от Apple ID. С этим могут быть проблемы. Если вы забыли код-пароль от смартфона, то наверняка и пароль от Apple ID не помните. Но на всякий случай способ этот все равно может быть вам полезен.

Как сбросить смартфон до заводских настроек c iCloud

Все точно также, как и выше.

Открываем icloud.com. Заходим в свой Apple ID. Запускаете Локатор, находим свое устройство. Нажимаете Стереть iPhone. Ждете.

Сброс настроек iphone, забыл пароль? Не беда!

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сбросить пароль от айфон? Да, для этого есть три популярных способа. Они описаны в этом материале.

Да, для этого есть три популярных способа. Они описаны в этом материале. Что делать, если забыл код-пароль от айфона? Попробовать вспомнить. Может это важная дата, памятный набор цифр. Или же он где-то записан на бумаге или на компьютере.

Попробовать вспомнить. Может это важная дата, памятный набор цифр. Или же он где-то записан на бумаге или на компьютере. Как ввести айфон в режим восстановления (DFU)? Есть разные способы. Проще всего с помощью PassFab iPhone Unlocker.

Есть разные способы. Проще всего с помощью PassFab iPhone Unlocker. Можно ли сбросить айфон до заводских настроек без код-пароля и подключения к ПК? Да, нужно зайти на сайт icloud.com и сделать это через Локатор. Но нужно помнить пароль от Apple ID.

Когда возникает вопрос, как сбросить айфон до заводских настроек, если забыл пароль, то все-таки самый простой способ это сторонняя утилита. Да, PassFab iPhone Unlocker.

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