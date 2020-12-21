Как сбросить MacBook до заводских настроек

Очень просто.

Какой бы стабильной ни была MacOS, но иногда нам необходимо сбросить операционную систему до заводских настроек. Причины могут быть разные: желание поставить другую ОС или продажа ноутбука. Как это сделать эффективнее всего? Давайте разбираться.

Для начала лучше запустить утилиту Time Machinе и сделать резервную копию всех ваших данных. Но для этого потребуется внешний жесткий диск или вместительная флэш-карта.

Выключаем ваш макбук и нажимаем кнопку включения при зажатых клавишах Cmd + R

Видим в списке вкладку «Дисковая утитила» и заходим туда. Это нужно для того, чтобы стереть всю информацию на нашем диске. Выбираем нужный диск и нажимаем кнопку «Стереть». В качестве формата мы рекомендуем использовать MacOS Extended

Теперь возвращаемся в предыдущее меню и выбираем «Переустановить». После того, как ноутбук выключится, нужно одновременно зажать Shift + Alt + Cmd + R, это очень важно, потому что именно при такой комбинации система начнет загружать старую OS, которая была на нем предустановлена. Но если хотите поставить последнюю версию ОС, нужно зажать Cmd + Alt + R.

Готово!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)