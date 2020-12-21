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Как сбросить MacBook до заводских настроек

21 Дек, 2020

Как сбросить MacBook до заводских настроек

Очень просто.

Какой бы стабильной ни была MacOS, но иногда нам необходимо сбросить операционную систему до заводских настроек. Причины могут быть разные: желание поставить другую ОС или продажа ноутбука. Как это сделать эффективнее всего? Давайте разбираться. 

Для начала лучше запустить утилиту Time Machinе и сделать резервную копию всех ваших данных. Но для этого потребуется внешний жесткий диск или вместительная флэш-карта. 

MacOS заводские настройки

  • Выключаем ваш макбук и нажимаем кнопку включения при зажатых клавишах Cmd + R
  • Видим в списке вкладку «Дисковая утитила» и заходим туда. Это нужно для того, чтобы стереть всю информацию на нашем диске. Выбираем нужный диск и нажимаем кнопку «Стереть». В качестве формата мы рекомендуем использовать MacOS Extended

MacOS заводские настройки

Теперь возвращаемся в предыдущее меню и выбираем «Переустановить». После того, как ноутбук выключится, нужно одновременно зажать Shift +  Alt + Cmd + R, это очень важно, потому что именно при такой комбинации система начнет загружать старую OS, которая была на нем предустановлена. Но если хотите поставить последнюю версию ОС, нужно зажать Cmd + Alt + R.

Готово!

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