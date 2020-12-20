Как сделать AirPods Max проводными? Заплатить 3590 рублей
Простой способ. Но дорогой.
Вы легко можете превратить премиальные беспроводные полноразмерные Apple AirPods Max за 60 с лишним тысяч рублей в проводные наушники. Но за это придется заплатить. Сколько? 3590 рублей.
Именно столько просят на официальном сайте Apple за кабель Lightning на 3,5-мм «джек».
С помощью этого дорогостоящего провода вы сможете подключить новые ЭйрПодсы к 3,5-мм выходу. К слову, кабель может как черным, так и белым.
Все бы ничего, но почему купертиновцы не стали включать этот аксессуар в стандартную комплектацию дорогущих AirPods Max!? Вопрос открытый… Но жадность порой переходит все границы.
Источник: Apple
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