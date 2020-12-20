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Как сделать AirPods Max проводными? Заплатить 3590 рублей

20 Дек, 2020

Как сделать AirPods Max проводными? Заплатить 3590 рублей

Простой способ. Но дорогой.

Вы легко можете превратить премиальные беспроводные полноразмерные Apple AirPods Max за 60 с лишним тысяч рублей в проводные наушники. Но за это придется заплатить. Сколько? 3590 рублей.

AirPods Max

Именно столько просят на официальном сайте Apple за кабель Lightning на 3,5-мм «джек».

С помощью этого дорогостоящего провода вы сможете подключить новые ЭйрПодсы к 3,5-мм выходу. К слову, кабель может как черным, так и белым.

Все бы ничего, но почему купертиновцы не стали включать этот аксессуар в стандартную комплектацию дорогущих AirPods Max!? Вопрос открытый… Но жадность порой переходит все границы.

Источник: Apple

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