Как сделать и отправить скриншот или запись экрана на PS5

Всё просто и удобно.

В PS5 столько изменений, что даже о скриншотах приятно рассказывать. В этой статье вы узнаете: как сделать снимок экрана на новой приставке и как его отправить, как это сделать с новым DualSense и со старым контроллером DualShock от PS4. Поехали!

Если вы играете с новым контроллером, то во время игры нужно нажать на кнопку «Создать». Затем выбираем там строчку «Сделать скриншот» или видеозапись экрана. А отправить как? Заходим в галерею, в ней можно не только отправить снимок, но ещё и отредактировать его. Правда совсем немного, но обрезать или добавить текст можно, а у текста можно выбрать шрифт и цвет. После этого выбираем «Поделиться». К сожалению выбор ограничен: только PSN и некоторые соцсети (YouTube, Твиттер).

Кстати, вы можете сделать скриншот и не заходя в меню: просто зажмите кнопку «Создать» и не отпускайте её.

Если вы используете DualShock, то вам понадобится кнопка «Поделиться». Зажимаем и скрин готов или заходим в меню этой кнопки и выбираем действие там. Потом в галерее выбираем, что и куда отправить.

Важно: использовать старый геймпад можно только с играми от PS4, с играми для новой 5-й консоли – не получится.

Всем лайк!

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