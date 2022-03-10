Как сделать резервную копию файлов из iCloud — Яндекс.Диск в помощь

Готовимся к полной блокировке.

Итак, в свете текущих событий, не исключено, что совсем скоро оплачивать услуги iCloud в России станет крайне проблематично. А потом, так и вовсе, невозможно. Мы подготовимся. Как?

Ну о том, как скачать все фотографии себе на ПК мы рассказывали. А если у вас там терабайты данных? И нет жесткого диска под боком? Или просто хочется иметь все под рукой в облаке на постоянной основе. Выход есть!

И называется он Яндекс. Диск. Да, что приятно, фото и видеоархив там можно хранить совершенно бесплатно.

Что надо сделать?

1) Заходим в App Store. Качаем приложение Яндекс.Диск.

2) Выбираем шестерню Настроек. Далее идем в Автозагрузки. Выбираем нужное.

3) Ждем. Если фото много, ждать придется долго. Но!

Вполне себе выход, не согласны?

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