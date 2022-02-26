Как сделать резервную копию фото и видео из iCloud — сохраняем фото с iPhone на HDD и SSD
Пригодится!
Держать фото и видео в облаке удобно. Казалось бы, всегда под рукой, с любого устройства на аккаунте. Сам такой, общая библиотека с близкими родственниками. И память на айфоне всегда свободная. Но в связи с последними событиями задумался о создании так называемой «физической» копии данных. На случай санкций и отключения сервисов. Лишним не будет. Вам тоже советую. И расскажу, как это сделать.
Локальный бекап, сложно ли это? Вовсе нет. Способов несколько.
Как скачать фотографии и видеоролики через сайт iCloud
Что нужно сделать?
1) Заходим на сайт iCloud, авторизуемся.
2) Заходим в раздел с медиатекой. Выбираем ролики и снимки. Можно выбрать сразу всё.
3) Теперь кликаем на Загрузить. Ждем.
Да, важно! На вашем HDD/SSD должно быть много свободного места. Медиатека то обычно огромная.
Как скачать фото и видео, используя программу Фото на Маке
Еще проще.
- Открываем программу Фото.
- Затем идем в Настройки.
- После выбираем iCloud, ставим Загружать оригиналы на Mас.
Да, нужен Mac с ОС OS X Yosemite 10.10.3 или новее.
Как скачать снимки и ролики с помощью Фото прямо на Айфоне
Делаем так:
1) Идем в Настройки -> Учетная запись Apple ID -> iClоud -> Фото.
2) Двигаем ползунок Фото iCloud. Выбираем Сохранение оригиналов.
Опять же, места должно быть много!
Как скачать фото и видео на ПК с ОС Windows
Тоже не сложно.
1) Качаем программу iCloud для ПК с Windows.
2) Ставим ее, авторизуемся в своей учетной записи.
3) Заходим в Фото.
4) Теперь выбираем сохранение Фото iCloud. Готово и ждем.
Освобождаем место на жестком диске и ждем.
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