Как сделать резервную копию фото и видео из iCloud — сохраняем фото с iPhone на HDD и SSD

Пригодится!

Держать фото и видео в облаке удобно. Казалось бы, всегда под рукой, с любого устройства на аккаунте. Сам такой, общая библиотека с близкими родственниками. И память на айфоне всегда свободная. Но в связи с последними событиями задумался о создании так называемой «физической» копии данных. На случай санкций и отключения сервисов. Лишним не будет. Вам тоже советую. И расскажу, как это сделать.

Локальный бекап, сложно ли это? Вовсе нет. Способов несколько.

Как скачать фотографии и видеоролики через сайт iCloud

Что нужно сделать?

1) Заходим на сайт iCloud, авторизуемся.

2) Заходим в раздел с медиатекой. Выбираем ролики и снимки. Можно выбрать сразу всё.

3) Теперь кликаем на Загрузить. Ждем.

Да, важно! На вашем HDD/SSD должно быть много свободного места. Медиатека то обычно огромная.

Как скачать фото и видео, используя программу Фото на Маке

Еще проще.

Открываем программу Фото.

Затем идем в Настройки.

После выбираем iCloud, ставим Загружать оригиналы на Mас.

Да, нужен Mac с ОС OS X Yosemite 10.10.3 или новее.

Как скачать снимки и ролики с помощью Фото прямо на Айфоне

Делаем так:

1) Идем в Настройки -> Учетная запись Apple ID -> iClоud -> Фото.

2) Двигаем ползунок Фото iCloud. Выбираем Сохранение оригиналов.

Опять же, места должно быть много!

Как скачать фото и видео на ПК с ОС Windows

Тоже не сложно.

1) Качаем программу iCloud для ПК с Windows.

2) Ставим ее, авторизуемся в своей учетной записи.

3) Заходим в Фото.

4) Теперь выбираем сохранение Фото iCloud. Готово и ждем.

Освобождаем место на жестком диске и ждем.

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