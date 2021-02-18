Как сделать текст ссылкой в Telegram на Mac и компьютере с Windows
Простая инструкция.
Кто не знал – текст в Telegram можно делать ссылкой. Как отдельные слова, так и целые предложения. Кликнув по ним – читатель попадет на нужный вам сайт.
Легче всего это устроить в Telegram для Windows и Mac. Достаточно скачать и установить десктопную версию мессенджера для вашей ОС.
1) Откройте диалог с пользователем. Напишите текст, который хотите оформить ссылкой.
2) Выделите текст, но не отправляйте.
3) В Windows нажмите комбинацию клавиш Ctrl + K. В macOS – Command + U.
4) Появится окно с полем URL. Введите адрес сайта (bloha.ru только пример) и кликните Добавить.
5) Ваше сообщение станет ссылкой с красивым превью. Можно отсылать.
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