Как сделать текст ссылкой в Telegram на Mac и компьютере с Windows

Простая инструкция.

Кто не знал – текст в Telegram можно делать ссылкой. Как отдельные слова, так и целые предложения. Кликнув по ним – читатель попадет на нужный вам сайт.

Легче всего это устроить в Telegram для Windows и Mac. Достаточно скачать и установить десктопную версию мессенджера для вашей ОС.

1) Откройте диалог с пользователем. Напишите текст, который хотите оформить ссылкой.

2) Выделите текст, но не отправляйте.

3) В Windows нажмите комбинацию клавиш Ctrl + K. В macOS – Command + U.

4) Появится окно с полем URL. Введите адрес сайта (bloha.ru только пример) и кликните Добавить.

5) Ваше сообщение станет ссылкой с красивым превью. Можно отсылать.

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