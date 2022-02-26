Может быть важно.

В связи с возможными санкциями имеет смысл сделать резервные копии всех важных данных. Для многих таковыми являются фотографии в Instagram. И видео тоже. Все потому, что любимую всеми нами инсту могут заблокировать. Как скачать фото из инстаграм на ПК? А как на айфон? Расскажем, покажем.

К слову, Instagram уже у многих тормозит. Так что готовиться следует к худшему.

Как скачать фото и видео из Instagram на ПК?

Вот, что следует сделать:

1) Авторизовавшись, переходим на следующую страницу.

2) Вводим свой email.

3) Нажимаем далее. Вводим пароль от учетной записи с инстаграм.

Запрос обрабатывается до 2 дней. После вы получите ссылку на загрузку всех файлов. Там будут не только фото, но и переписка, а также данные о лайках, комментариях и так далее. Главное хранится в папке media. Там снимки и видео.

Как скачать фото и видео из инстаграм на айфон?

Можно запросить данные и прямо на айфоне. Или смартфоне на Android, если у вас таковой.

1) Открываем приложение Инстаграм. Выбираем информацию о профиле (правый верхний угол). Далее -> Ваша активность.

2) В самом низу есть пункт Скачать информацию. Он и нужен.

3) Вводим электронную почту.

4) Ждем до 2 дней. Затем получаем архив и качаем.

Да, места на айфоне может не хватить, если в вашей инсте много снимков и видео.

Где хранятся файлы на айфоне? В приложении Файлы в папке media.

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