Как скачать фото из инстаграм?
Может быть важно.
В связи с возможными санкциями имеет смысл сделать резервные копии всех важных данных. Для многих таковыми являются фотографии в Instagram. И видео тоже. Все потому, что любимую всеми нами инсту могут заблокировать. Как скачать фото из инстаграм на ПК? А как на айфон? Расскажем, покажем.
К слову, Instagram уже у многих тормозит. Так что готовиться следует к худшему.
Как скачать фото и видео из Instagram на ПК?
Вот, что следует сделать:
1) Авторизовавшись, переходим на следующую страницу.
2) Вводим свой email.
3) Нажимаем далее. Вводим пароль от учетной записи с инстаграм.
Запрос обрабатывается до 2 дней. После вы получите ссылку на загрузку всех файлов. Там будут не только фото, но и переписка, а также данные о лайках, комментариях и так далее. Главное хранится в папке media. Там снимки и видео.
Как скачать фото и видео из инстаграм на айфон?
Можно запросить данные и прямо на айфоне. Или смартфоне на Android, если у вас таковой.
1) Открываем приложение Инстаграм. Выбираем информацию о профиле (правый верхний угол). Далее -> Ваша активность.
2) В самом низу есть пункт Скачать информацию. Он и нужен.
3) Вводим электронную почту.
4) Ждем до 2 дней. Затем получаем архив и качаем.
Да, места на айфоне может не хватить, если в вашей инсте много снимков и видео.
Где хранятся файлы на айфоне? В приложении Файлы в папке media.
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