Инструкция, которая поможет.

Смена Apple ID на iPhone — простая, но все же не самая очевидная операция, которая часто вызывает трудности у пользователей. В основном так происходит из-за того, что единственный правильный способ смены Apple ID никак не указывается на самом iPhone. Если у вас возникли проблемы со сменой Apple ID на айфоне, то это инструкция поможет.

Apple ID — что это и зачем? Учетная запись Apple ID необходима каждому пользователю iPhone или любых других устройств Apple. Она нужна для загрузки приложений из App Store или фильмов из iTunes Store, обращения в службу поддержки Apple и связи устройств Apple между собой.

Перед тем, как приступать к смене Apple ID, поясним два важных момента.

Apple ID можно сменить прямо с iPhone. Если у вас под рукой нет компьютера с выходом в интернет — не беда. Все получится сделать прямо с вашего мобильного гаджета. Смена Apple ID не приводит к удалению никаких данных с iPhone. Все фотографии, контакты и приложения останутся на месте.

Как сменить Apple ID

1. Запустите приложение App Store и нажмите на кнопку учетной записи.

2. В самом низу открывшейся страницы нажмите «Выйти». Выход из учетной записи Apple ID на iPhone выполняется сразу же, без необходимости подтверждения.

3. После успешного выхода вернитесь на верх страницы и введите логин и пароль другой учетной записи Apple ID, под которой вам требуется выполнить вход.

4. Нажмите «Войти» для выполнения входа в новую учетную запись.

Вот так просто поменять Apple ID на iPhone. Отметим, что если у вас нет нового Apple ID, то создать его можно прямо в настройках App Store. Правда, для этого первоначально необходимо выйти из учетной записи iCloud.

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