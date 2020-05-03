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Как сменить Apple ID

3 мая, 2020

Как сменить Apple ID

Инструкция, которая поможет.

Смена Apple ID на iPhone — простая, но все же не самая очевидная операция, которая часто вызывает трудности у пользователей. В основном так происходит из-за того, что единственный правильный способ смены Apple ID никак не указывается на самом iPhone. Если у вас возникли проблемы со сменой Apple ID на айфоне, то это инструкция поможет.

Apple ID — что это и зачем? Учетная запись Apple ID необходима каждому пользователю iPhone или любых других устройств Apple. Она нужна для загрузки приложений из App Store или фильмов из iTunes Store, обращения в службу поддержки Apple и связи устройств Apple между собой.

Перед тем, как приступать к смене Apple ID, поясним два важных момента.

  1. Apple ID можно сменить прямо с iPhone. Если у вас под рукой нет компьютера с выходом в интернет — не беда. Все получится сделать прямо с вашего мобильного гаджета.
  2. Смена Apple ID не приводит к удалению никаких данных с iPhone. Все фотографии, контакты и приложения останутся на месте.

Как сменить Apple ID

1. Запустите приложение App Store и нажмите на кнопку учетной записи.

2. В самом низу открывшейся страницы нажмите «Выйти». Выход из учетной записи Apple ID на iPhone выполняется сразу же, без необходимости подтверждения.

3. После успешного выхода вернитесь на верх страницы и введите логин и пароль другой учетной записи Apple ID, под которой вам требуется выполнить вход.

4. Нажмите «Войти» для выполнения входа в новую учетную запись.

Вот так просто поменять Apple ID на iPhone. Отметим, что если у вас нет нового Apple ID, то создать его можно прямо в настройках App Store. Правда, для этого первоначально необходимо выйти из учетной записи iCloud.

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3 комментария

  1. Wortex2015:
    07.08.2015 в 12:32

    Изменил IP с помощью сервиса – http://altvpn.ru/ Операторы быстро помогут в настройке, есть возможность тестового периода на 24 часа, вообщем всем советую.

  2. Рован Аскеров:
    28.03.2016 в 07:06

    А что мне сделать, если нету кнопки “Создать новый Apple ID”?

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