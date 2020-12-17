Как смотреть запуски ракет онлайн или в записи бесплатно со своего телефона – Spacetime
Очень полезное приложение.
Всем привет, если вы интересуетесь космосом или вам просто интересны запуски ракет в космос, то значит, что именно для вас мы нашли бесплатное приложение со всеми стартами ракет с Земли. Смотреть можно онлайн или в записи. Поехали!
Начнём с самого главного: приложение полностью бесплатное. Заплатить можно, но это будет просто благодарность и заодно отключение рекламы в приложении.
Кстати, это уже вторая версия приложения, а с каждым обновлением функций становится больше.
Что можно:
- Смотреть в записи или онлайн запуски ракет. В том числе и от Роскосмоса.
- Добавить напоминание в календарь или просто включить уведомления.
- Можно просматривать информацию о полёте, в некоторых случаях можно даже смотреть видео о подготовке к старту.
- Есть вкладка с космическими новостями.
- Есть виджеты, но в них виден последний совершённый запуск, а не грядущий.
Кстати, вот статья о космическом мусоре. О его опасности, советую к прочтению. Вообще актуально к теме постоянного запуска новых ракет и спутников.
Важно: приложение пока доступно только для iPhone и iPad. А язык доступен сейчас только английский.
Всем лайк!
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