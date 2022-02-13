Как снимает флагман Redmi K50 Gaming Edition?

Смотрим.

В сети появились фотографии, сделанные на камеру геймерского смартфона Redmi K50 Gaming, который будет представлен на следующей неделе, 16 февраля.

Какие характеристики датчиков?

Такие:

Главный сенсор тыльной камеры: 64 Мп (датчик Sony IMX686), 1/1.72 дюйма

Ширик на 13 Мп

Дополнительный датчик на 2 Мп

Селфи-камера: 20 Мп (Sony IMX596)

Напомним, что аппаратной основой новинки станет чип Snapdragon 8 Gen 1. Цена: порядка $550.

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