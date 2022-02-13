Как снимает флагман Redmi K50 Gaming Edition?
Смотрим.
В сети появились фотографии, сделанные на камеру геймерского смартфона Redmi K50 Gaming, который будет представлен на следующей неделе, 16 февраля.
Какие характеристики датчиков?
Такие:
- Главный сенсор тыльной камеры: 64 Мп (датчик Sony IMX686), 1/1.72 дюйма
- Ширик на 13 Мп
- Дополнительный датчик на 2 Мп
- Селфи-камера: 20 Мп (Sony IMX596)
Напомним, что аппаратной основой новинки станет чип Snapdragon 8 Gen 1. Цена: порядка $550.
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