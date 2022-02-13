Новости

Как снимает флагман Redmi K50 Gaming Edition?

13 Фев, 2022

Как снимает флагман Redmi K50 Gaming Edition?

Смотрим.

В сети появились фотографии, сделанные на камеру геймерского смартфона Redmi K50 Gaming, который будет представлен на следующей неделе, 16 февраля.

Какие характеристики датчиков?

Такие:

  • Главный сенсор тыльной камеры: 64 Мп (датчик Sony IMX686), 1/1.72 дюйма
  • Ширик на 13 Мп
  • Дополнительный датчик на 2 Мп
  • Селфи-камера: 20 Мп (Sony IMX596)

Напомним, что аппаратной основой новинки станет чип Snapdragon 8 Gen 1. Цена: порядка $550.

Это может быть интересным:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий