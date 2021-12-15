Как снимает HONOR 50 ночью — наши фото
Покажем.
Мы уже показывали, как снимает смартфон HONOR 50 днем. Теперь же делимся примерами ночных фотографий. Все они сделаны в центре Москвы.
Основная камера великолепна. Как днем, так и ночью. И достигается это во многом благодаря качественной работе нейросетей. Без этой постобработки, кстати, снимать нельзя. Полностью она не отключается. Как и в формате RAW. Но для обычных пользователей это вряд ли имеет значение.
У основного датчика все на своих местах: широкий динамический диапазон, почти идеальная детализация, быстрый и точный автофокус. При ночной съемке почти нет шумов и неудачные кадры выходят крайне редкое. Даже ночное небо выходит весьма качественным.
К слову, ночной режим доступен не только при стандартном режиме съемке, но и при 2-кратном зуме. При зуме следует задержать смартфон неподвижно на объекте для максимально возможного качества. 2-3 секунды, не больше. Онор снимет серию фото, а затем объединить их в одну с HDR, высокой детализацией, максимальной яркостью и правильными тенями.
А что с селфи? Ночью они также получаются весьма симпатичными.
Вывод: HONOR 50 замечательный смартфон для любителей ночных фото.
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