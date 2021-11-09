Как снимает HONOR 50 — примеры фото

Вот так!

У нас в руках новенький HONOR 50, базовая модель линейки. Замечательный смартфон. Как владелец одного из топовых iPhone говорю. Он легкий, стильный, с качественным дисплеем и камерой, которая отлично снимает днем. Им приятно пользоваться.

А как он снимает? Конечно, качества снимков уровня iPhone 13 Pro ждать не следует. По крайней мере, когда речь идет о широкоугольных кадрах, портретах и ночной съемке.

Это вовсе не значит, что HONOR 50 снимает плохо. Вовсе нет. В своей ценовой категории это один из лучших (если не лучший) камерофон.

А, например, в зум-снимках HONOR 50, который в разы дешевле iPhone 13 Pro, оказывается даже круче.

На фото насыщенные естественные цвета, неплохой баланс белого. Детализация также на высоте.

У смартфона довольно быстрый автофокус. Это касается как фото, так и видео. Шумов, по крайней мере, при дневном фото почти нет.

Как наделаем ночных снимков, обязательно покажем их вам.

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