Как снимает HONOR 50 — примеры фото
Вот так!
У нас в руках новенький HONOR 50, базовая модель линейки. Замечательный смартфон. Как владелец одного из топовых iPhone говорю. Он легкий, стильный, с качественным дисплеем и камерой, которая отлично снимает днем. Им приятно пользоваться.
А как он снимает? Конечно, качества снимков уровня iPhone 13 Pro ждать не следует. По крайней мере, когда речь идет о широкоугольных кадрах, портретах и ночной съемке.
Это вовсе не значит, что HONOR 50 снимает плохо. Вовсе нет. В своей ценовой категории это один из лучших (если не лучший) камерофон.
А, например, в зум-снимках HONOR 50, который в разы дешевле iPhone 13 Pro, оказывается даже круче.
На фото насыщенные естественные цвета, неплохой баланс белого. Детализация также на высоте.
У смартфона довольно быстрый автофокус. Это касается как фото, так и видео. Шумов, по крайней мере, при дневном фото почти нет.
Как наделаем ночных снимков, обязательно покажем их вам.
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