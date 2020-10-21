Как снимает iPhone 12 Pro? Изумительно!

Отличный камерофон.

Профессиональный фотограф Остин Манн (Austin Mann) изучил камеру смартфона iPhone 12 Pro и показал, на что способен новый премиальный айфон.

Возможности фотоаппарата девайса тестировались в разных условиях освещения.

По словам Манна, главное нововведение iPhone 12 Pro — возможность съемки в ночном режиме с помощью ультраширокоугольного объектива.

Вот, как снимает новый айфон ночью на сверхширик в сравнении с iPhone 11 Pro:

Кроме того, он высоко оценили обновленное программное обеспечение айфона.

Еще один важный момент для фотографа — функция блокировки экспозиции. Это значит, что камера не будет возвращаться к настройкам по умолчанию после каждого щелчка затвора.

А что же лазерный дальномер LiDAR? Манну понравилось, как он помогает при съемке в условиях слабого освещения.

Высокой оценки от профессионала удостоился и главный 7-лизновый ширик с диафрагмой f/1.6. У фотографий почти идеальная резкость.

Снимает этот датчик одинаково хорошо и днем и ночью — как при использовании штатива, так и просто, с рук.

Поддержка HDR отнюдь не лишняя. Она позволяет захватить все детали экспозиции — и вдалеке и вблизи.

Наконец, Манн похвалил камеру нового айфона за идеальную цветопередачу и высокую скорость фокусировки.

Напомним, что господин Манн уже на протяжении нескольких лет выкладывает в сеть снимки, сделанные на камеры новых айфонов, в числе первых.

Вердикт профессионального фотографа такой — у iPhone 12 Pro отличная камера, он снимает несколько лучше iPhone 11 Pro. Но, по словам Мана, тем, кто хочет заполучить ультимативный камерофон iPhone 12, лучше дождаться iPhone 12 Pro Max.

Источник: 9to5mac

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