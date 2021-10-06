Как снимает iPhone 13 Pro днем — много фото
Посмотрим.
Прогулялись по утренней Москве, чтобы сделать фото на новенький премиальный iPhone 13 Pro. Теперь показываем их вам. Сразу скажем, особой разницы с iPhone 12 Pro нет. За разницей — в тему ночных фотографий. Здесь же просто красивые снимки безлюдной Москвы.
Такой, какой она бывает только ранним утром.
Начнем с вертикальных кадров:
Продолжим горизонтальными:
И напоследок несколько портретных фото. Горизонтальное:
Вертикальное:
Снимает iPhone 13 Pro изумительно. Другое дело, что и iPhone 12 Pro снимал отлично.
- Большинство владельцев iPhone заявили, что линейка iPhone 13 получилась не очень интересной
- iPhone 12 Pro с 5G – полный обзор, характеристики, дата выхода и цена в России
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.