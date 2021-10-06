Как снимает iPhone 13 Pro днем — много фото

Посмотрим.

Прогулялись по утренней Москве, чтобы сделать фото на новенький премиальный iPhone 13 Pro. Теперь показываем их вам. Сразу скажем, особой разницы с iPhone 12 Pro нет. За разницей — в тему ночных фотографий. Здесь же просто красивые снимки безлюдной Москвы.

Такой, какой она бывает только ранним утром.

Начнем с вертикальных кадров:

Продолжим горизонтальными:

И напоследок несколько портретных фото. Горизонтальное:

Вертикальное:

Снимает iPhone 13 Pro изумительно. Другое дело, что и iPhone 12 Pro снимал отлично.

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