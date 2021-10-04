Как снимает iPhone 13 Pro ночью

Посмотрим.

Прогулялись по ночной Москве с iPhone 13 Pro в руках. Проверили возможности устройства в условиях недостаточной освещенности. И теперь спешим поделиться с вами фотографиями.

Благо ночью новинка снимает отменно. Лучше, чем у iPhone 12 Pro? Безусловно. Сравнительные кадры у нас тоже будут.

Сейчас же предлагаем просто оценить фото, сделанные Айфон 13 Про в ночной Москве.

Даже при приближении получаются четкие ночные фотографии.

Единственный заметный минус: постоянно встречающиеся ночью «мушки» (вероятно, проблема оптики). У топовых смартфонов на Android такого нет…

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