Как снимает iPhone 13 Pro ночью
Посмотрим.
Прогулялись по ночной Москве с iPhone 13 Pro в руках. Проверили возможности устройства в условиях недостаточной освещенности. И теперь спешим поделиться с вами фотографиями.
Благо ночью новинка снимает отменно. Лучше, чем у iPhone 12 Pro? Безусловно. Сравнительные кадры у нас тоже будут.
Сейчас же предлагаем просто оценить фото, сделанные Айфон 13 Про в ночной Москве.
Даже при приближении получаются четкие ночные фотографии.
Единственный заметный минус: постоянно встречающиеся ночью «мушки» (вероятно, проблема оптики). У топовых смартфонов на Android такого нет…
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