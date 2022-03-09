Как снимает iPhone SE 2022? Покажем
Смотрим.
Вчера Apple представила среднебюджетный iPhone SE 2022. Он оказался дороже, чем ожидалось. За девайс просят от 429 долларов. Почему? Вероятно, из-за защиты Ceramic Shield и чипа A15 Bionic. А как он снимает? Судя по тому, что показывает Apple — достойно.
Убедимся сами?
Да, тут исключительно портретные фото. Почему? А потому, что именно об улучшении портретной фотографии вчера говорили купертиновцы во время презентации.
За счет чего это достигается? Ведь датчик и оптика прежние. Благодаря новому железу и софту. Чудеса творит не камера, а SoC.
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