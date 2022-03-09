Как снимает iPhone SE 2022? Покажем

Смотрим.

Вчера Apple представила среднебюджетный iPhone SE 2022. Он оказался дороже, чем ожидалось. За девайс просят от 429 долларов. Почему? Вероятно, из-за защиты Ceramic Shield и чипа A15 Bionic. А как он снимает? Судя по тому, что показывает Apple — достойно.

Убедимся сами?

Да, тут исключительно портретные фото. Почему? А потому, что именно об улучшении портретной фотографии вчера говорили купертиновцы во время презентации.

За счет чего это достигается? Ведь датчик и оптика прежние. Благодаря новому железу и софту. Чудеса творит не камера, а SoC.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)