Как снимает Nubia Z40 Pro — первый в мире смартфон с 35-миллиметровым объективом

Смотрим.

Совсем скоро выйдет Nubia Z40 Pro. Таких смартфонов еще не было. Дело в том, что это первый девайс в истории с тыльной камерой с основным сенсором на 35-мм. Как он снимает? Смотрим ниже.

Характеристики датчика Sony IMX787 такие: 35-мм, 1/1.3 дюйма, апертура f/1.6.

Nubia Z40 Pro это флагманская модель, базирующаяся на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти. В качестве ОС используют Android 12.

Еще одна важная фишка: охлаждение внутренностей с помощью системы отвода тепла, применяемой в аэрокосмической отрасли!

Когда смартфон будет представлен? Очевидно, уже в феврале. Рекламная кампания уже стартовала. Ценник? Высокий. В РФ такой смартфон будет стоить не менее 80 000 рублей. Где взять? Вероятно, на АлиЭкспресс.

О самом смартфоне ниже:

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