Как снимает Realme 9 Pro+: сравнение с Xiaomi 12, Google Pixel 6 и Samsung Galaxy S21 Ultra
Смотрим.
В сети опубликованы фотографии, сделанные на флагманские смартфоны Google Pixel 6, Samsung Galaxy S21 Ultra и Xiaomi 12. Их сравнили с кадром, который был снят на Realme 9 Pro+, который официально представят совсем скоро.
Вот, собственно, снимок на 9 Pro+:
Сравним с топовым Гэлэкси S21:
Теперь с Пикселем 6:
И, наконец, с новеньким Сяоми 12:
Какой кадр нравится вам больше остальных? Нам, если честно, нравятся все. Разницы особой нет.
Напомним, что Realme 9 Pro+ оснащен камерой с главным сенсором Sony IMX 766 с оптической стабилизацией. Впервые в истории такой датчик ставят в среднебюджетный смартфон. К слову, это не единственный эксклюзив новой модели. У гаджета корпус-хамелеон и встроенный датчик ЧСС.
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