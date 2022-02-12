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Как снимает Samsung Galaxy S22 Ultra — много фото

12 Фев, 2022

Как снимает Samsung Galaxy S22 Ultra — много фото

От известного инсайдера.

Фото опубликованы инсайдером под ником Ice Universe. Он показал множество разнообразных снимков, сделанных с помощью квадрокамеры флагманского Самсунг Гэлэкси S22 Ultra. Он показал, как смартфон снимает с зумом, как оптическим, так гибридным и цифровым.

Посмотрим.

Вот например 100- и 40-кратный зум:

Зум-фото:

А это улицы города и фонарики.

Напомним, что у гаджета квадрокамера с главным сенсором на 108 Мп, шириком на 12 Мп и двумя телевиками по 10 Мп. Селфи-камера 40-мегапиксельная.

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