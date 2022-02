Как снимает Samsung Galaxy S22 Ultra — первые фото с Олимпиады 2022

Фото от самой Samsung.

Samsung представила снимки с открытия Олимпиады в Китае. На какой смартфон это снято? Очевидно, что на топовую модель серии Galaxy S22. Почему? А потому, что мы видим тег #MakeNightsEpic (СделайНочьЭпичной). Такой используется как раз в рекламных материалах Galaxy S22 Ultra. Также мы видим упоминание даты. Да, 9 февраля. А именно в этот день будет анонсирована линейка Galaxy S22.

Сомнений, соответственно, нет. Так снимает топовый смартфон серии Galaxy s22.

Epic night, epic sights. Welcome to the #Beijing2022 #OpeningCeremony, let the games begin! #MakeNightsEpic #withGalaxy

Learn more: https://t.co/FafqDC1jxi pic.twitter.com/Iag1fCFKv0

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 5, 2022