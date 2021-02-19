Как спасти смартфон, упавший в сугроб

Советы эксперта.

Сейчас зима и уронить телефон в снег – проще простого. Если это произошло, не паникуйте. Прощаться с аппаратом еще рано.

Как оказать устройству первую помощь? Несколько советов дал Владимир Гриценко, эксперт платформы НАФИ “Цифровой гражданин”.

Максимально быстро достаньте смартфон из сугроба. Убедитесь, что он не разбит. Трещины свидетельствуют о нарушении герметичности. В таком случае похода в сервис не избежать.

Трещины отсутствуют? Уже лучше. Снег, попавший на динамики и порты – не критично. Современные телефоны, как правило, имеют защиту от влаги.

Сразу снимите чехол, выключите гаджет и несите домой. Постарайтесь максимально разобрать устройство. Выньте из корпуса карту памяти, SIM-карту и аккумулятор.

Пострадавшему предстоит долгая сушка. Важный нюанс: использовать фен и обогреватель нельзя. Они повредят внутренние компоненты смартфона.

Воды совсем немного? Есть классический способ – положите девайс в тарелку с рисом. Крупа впитает влагу.

Сказанное не помогло? Тогда выход лишь один – ремонт.

Источник: radio1.news

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