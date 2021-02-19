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Как спасти смартфон, упавший в сугроб

19 Фев, 2021

Как спасти смартфон, упавший в сугроб

Советы эксперта.

Сейчас зима и уронить телефон в снег – проще простого. Если это произошло, не паникуйте. Прощаться с аппаратом еще рано.

Как оказать устройству первую помощь? Несколько советов дал Владимир Гриценко, эксперт платформы НАФИ “Цифровой гражданин”.

Как спасти смартфон, упавший в сугроб

Максимально быстро достаньте смартфон из сугроба. Убедитесь, что он не разбит. Трещины свидетельствуют о нарушении герметичности. В таком случае похода в сервис не избежать.

Трещины отсутствуют? Уже лучше. Снег, попавший на динамики и порты – не критично. Современные телефоны, как правило, имеют защиту от влаги.

Как спасти смартфон, упавший в сугроб

Сразу снимите чехол, выключите гаджет и несите домой. Постарайтесь максимально разобрать устройство. Выньте из корпуса карту памяти, SIM-карту и аккумулятор.

Пострадавшему предстоит долгая сушка. Важный нюанс: использовать фен и обогреватель нельзя. Они повредят внутренние компоненты смартфона.

iPhone ремонт

Воды совсем немного? Есть классический способ – положите девайс в тарелку с рисом. Крупа впитает влагу.

Сказанное не помогло? Тогда выход лишь один – ремонт.

Источник: radio1.news

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1 Комментарий

  1. Александр:
    19.02.2021 в 16:56

    Ох уж эти эксперты с рисом …😂😂

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