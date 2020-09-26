Как стать фрилансером сегодня

Ищем работу на самой популярной бирже фрилансеров.

В период всеобщего перехода на удалёнку я тоже решил найти новое для себя занятие. Я решил стать фрилансером, то есть работать удалённо, самостоятельно находить себе заказчиков и показать уже всем, кто здесь главный. Ноутбук у меня уже был, осталось только зарегистрироваться на какой-нибудь бирже по поиску удалённой работы и начать зарабатывать деньги.

Выбор пал на самую известную биржу в этой области – FL.RU. Перед тем, как зарегистрироваться, я посетил этот сайт, убедился в наличии огромного количества предложений и, конечно, тут же принял решение. Но даже для зарегистрированных пользователей всё оказалось не так просто. Не все предложения заказчиков можно просмотреть в базовом, то есть бесплатном, тарифе, для многих предложений требуется PRO-аккаунт, а он стоит денег. Причём немалых, первый месяц по льготной цене обошёлся мне в 1224 р. А полная стоимость одного месяца – это 1949 руб.

Но и это не сильно поможет получить даже самые скромный заказ. Дело в том, что на каждое предложение откликается много таких же соискателей, как и вы, и все ответы попадают в общий список, а вот чтобы в этом списке оказаться первым, требуется ещё заплатить целых 79 руб. Но ведь не только у вас может оказать желание подняться в списке именно по этому заказу, в таком случае возникает очередь из тех, кто без очереди.

Даже с такими доплатами гарантий успеха нет никаких. И тому несколько причин:

во-первых, для получения заказов на этом сайте у вас должно быть портфолио, новичков без опыта зачастую даже не рассматривают;

во-вторых, многие заказы требуют отправки готового результата до оплаты, а уже из готовых решений, якобы, будут выбирать достойнейшего, с такими заданиями можно ничего не ждать, обычно это нечестные люди;

в-третьих, вам нужно иметь какие-то навыки, ведь тому, кто ничего не умеет, на такой бирже делать нечего.

Плюс ко всему нужно понимать, что все расценки за выполнение заказов на таких биржах стремятся к нулю, ещё придётся заплатить комиссию от вашего заработка.

Плюсы:

огромный выбор заказов; удобные сайт и приложение.

Минусы:

высокие цены на PRO-доступ и доп. услуги; большое количество мошенников или просто нечестных людей; низкий уровень оплаты труда; заказы больше в области IT.

Стоит ли пробовать свои силы на таких биржах? Безусловно, но до появления своего портфолио лучше использовать другие ресурсы, там будет и дешевле и проще новичку. Можно ли зарабатывать этим? Конечно, ведь старание и навыки себя окупят со временем.

Всем удачи на новом пути!

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