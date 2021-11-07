Как сэкономить и что купить на Алиэкспресс 11 ноября

Большие скидки!

Уже на следующей неделе на Алиэкспресс стартует большая распродажа. Тысячи товаров будут доступны с огромными скидками. Это и смартфоны, и зарядки, и пауэрбанки, и товары для дома и многое-многое другое. Всё, что только можно себе представить! 11 ноября это настоящая Чёрная пятница на Али. И мы рассказываем, что купить, а также даём советы на тему, как сэкономить еще больше.

Начнём с того, как сэкономить ещё больше. Вот 5 советов, которые, возможно, помогут снизить стоимость товара еще сильнее.

Зайдите в Центр Купонов. Там наверняка есть скидка на тот девайс, который требуется именно вам. Изучите страницу с Наиболее низкими ценами. Там гигантское количество предложений. Поставьте на смартфон приложение Алиэкспресс. Сможете получат специальные токены, обменивая их после на скидки. Что для этого нужно делать? Выполнять те или иные задачи задания, играть в игры, просматривать странички, класть товары в корзину (а затем их можно удалить), открывать приложение в то или иное время. Поиграйте в игру в программе ( получите около тысячи рублей скидки). Зайдите на страницу с горящими товарами .

Что купить на Алиэкспресс 11 ноября?

Об этом мы уже рассказывали в наших многочисленных темах. В последнее время вы наверняка заметили, что их у нас было много. Напомним. Да и всё в одном месте удобно собрать, да?

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