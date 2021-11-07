Как сэкономить и что купить на Алиэкспресс 11 ноября
Большие скидки!
Уже на следующей неделе на Алиэкспресс стартует большая распродажа. Тысячи товаров будут доступны с огромными скидками. Это и смартфоны, и зарядки, и пауэрбанки, и товары для дома и многое-многое другое. Всё, что только можно себе представить! 11 ноября это настоящая Чёрная пятница на Али. И мы рассказываем, что купить, а также даём советы на тему, как сэкономить еще больше.
Начнём с того, как сэкономить ещё больше. Вот 5 советов, которые, возможно, помогут снизить стоимость товара еще сильнее.
- Зайдите в Центр Купонов. Там наверняка есть скидка на тот девайс, который требуется именно вам.
- Изучите страницу с Наиболее низкими ценами. Там гигантское количество предложений.
- Поставьте на смартфон приложение Алиэкспресс. Сможете получат специальные токены, обменивая их после на скидки. Что для этого нужно делать? Выполнять те или иные задачи задания, играть в игры, просматривать странички, класть товары в корзину (а затем их можно удалить), открывать приложение в то или иное время.
- Поиграйте в игру в программе (получите около тысячи рублей скидки).
- Зайдите на страницу с горящими товарами.
Что купить на Алиэкспресс 11 ноября?
Об этом мы уже рассказывали в наших многочисленных темах. В последнее время вы наверняка заметили, что их у нас было много. Напомним. Да и всё в одном месте удобно собрать, да?
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