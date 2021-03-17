Как сэкономить на покупке смартфонов OPPO

Reno4 Lite и A15s с большой скидкой.

Нужен смартфон и вы ничего не имеете против OPPO? Тогда поторопитесь – есть шанс неплохо сэкономить. Сейчас кризис, деньги не лишние.

У компании OPPO в России акция. С 16 по 22 марта некоторые модели дешевле, чем обычно. Речь об Reno4 Lite и A15s.

В чем выгода? Обычно за Reno4 Lite просят 24 990 рублей. А сейчас отдают за 22 990. Скидка в 2 тысячи – нормально.

Не хватает на Reno4 Lite? Присмотритесь к A15s. По акции – телефон стоит 10 990 рублей (вместо 11 990).

Чем гаджеты интересны? Главная фишка Reno4 Lite – основная камера на 48 МП. Можно надеяться на качественные снимки даже при плохом освещении.

A15s радует аккумулятором емкостью 4230 мАч. Такая батарея гарантирует долгое время автономной работы.

Заказы принимаются в официальном интернет-магазине OPPO (а также у партнеров производителя).

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