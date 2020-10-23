Как сэкономить при покупке айфона – кредит, рассрочка, трейд ин?

Реально ли это?

Многим людям, приобретающим яблочные смартфоны, удобнее делать выплаты по частям, а не выкладывать всю сумму сразу. Это логично, ведь каждый новый девайс от Apple стоит всё дороже. Давайте разбираться, как купить новый телефон на условиях, выгодных вам, да ещё и максимально сэкономив.

На сайте re:Store предлагается несколько вариантов рассрочки и кредита, и можно выбрать тот, который будет выгоден именно вам. Доступны два пути: создание заявки онлайн (представитель банка должен рассмотреть вашу заявку в течение 20—30 минут) или же оформление рассрочки или кредита в любом магазине re:Store при заказе на самовывоз.

От покупателя при получении кредита вправе будут потребовать паспорт. Также банки могут запросить иные дополнительные документы и подтверждение доходов заёмщика. Доступные условия кредита описаны на сайте. Исходя из них, пользователь может решить, подходит ему данный вариант или нет.

Так что же всё-таки удобнее – кредит или рассрочка? Зависит от запросов конкретного покупателя.

Давайте рассмотрим, во что нам обойдётся устройство, на конкретном примере. Допустим, нас интересует iPhone 11 Pro с ёмкостью 64 ГБ.

Смартфон стоит 79990 рублей (со скидкой в 10000 рублей из) – iPhone 11 Pro подешевел из-за недавнего выхода iPhone 12. Мы видим, что он доступен в рассрочку онлайн от 13332 рублей в месяц. Если пролистать ниже, можно увидеть, какие условия дают re:Store и Альфабанк для рассрочки, оформляемой в магазине. Срок варьируется от полугода до трёх лет, так что для пользователя, в принципе, скорее всего, не должно составить труда выбрать подходящий ему вариант.

Важно заметить, что re:Store также предлагает оформить «подписку на iPhone», условия которой также доступно объяснены на сайте. В случае с нашим телефоном получатся выплаты чуть меньше 5000 в месяц. Вроде бы, выгодно, но не забывайте, что теперь каждый год, пусть и со скидкой, но придётся платить за новую модель.



Подписка будет актуальна для тех, кто ежегодно обновляет девайс, но если вы привыкли пользоваться одним телефоном по 2-3 года, скорее всего, данный вариант вас не заинтересует.

Также не стоит забывать о бонусной программе Apple.

На конкретно наш заказ можно потратить до 2399 бонусов, накопленных ранее. Немного, но всё же приятно.

Необходимо уделить внимание программе трейд-ин от Apple.

Скидка каждый раз высчитывается индивидуально. Зависит от того, какое устройство вы хотите сдать и какое – приобрести. К примеру, если при покупке нашего iPhone 11 Pro мы сдадим iPhone 8 с 64 ГБ памяти, то должны получить скидку аж 12000 рублей. Однако стоит учесть, что 12000 – это предварительная сумма. При оценке представители re:Store учитывают повреждения и царапины на корпусе, экране, сколы и другие следы использования смартфона.

Пункты, на которые также необходимо обратить внимание в случае выбора программы trade-in в re:Store:

Магазин добавил такую функцию, как мульти трейд-ин. Это значит, что теперь можно сдать не одно, а несколько устройств сразу, и они будут суммироваться при оплате.

Если вы находитесь в Москве или МО, возможен выезд специалиста на дом, что сейчас особенно актуально.

Бонусная программа Apple в таком случае будет работать на накопление (списать бонусы при покупке нельзя).

На данный момент воспользоваться трейд-ином при покупке айфона можно также в салонах «Мегафона», «Билайна», «Связного» и «МТС». Важное условие подобных акций – смартфон должен быть в рабочем состоянии. Да, экран может быть незначительно повреждён, но неработающий телефон никто не примет.

У каждого магазина свои особенности трейд-ина. К примеру, в Связном в отличие от re:Store не указана максимальная цена, за которую можно сдать свой телефон. Однако есть и плюсы – можно сдать и купить равнозначное количество телефонов. Например, сдаёте 1 телефон – покупаете 1 телефон. Сдаёте 2 телефона – покупаете тоже 2 телефона.

Что касается Мегафона, для скидки на новый айфон можно сдать не только смартфон от Apple, но также и устройства от других компаний. Предварительная максимальная цена также не указана, выгоду можно узнать только после диагностики.

В чем вообще плюсы и минусы трейд-ин? Продать айфон действительно, возможно, выгоднее, однако, если вы выбираете trade-in, то получите прозрачный расчёт без торгов и траты времени. Это удобно, цивилизованно, быстро. Для некоторых пользователей данные факторы превалируют над денежной выгодой.

Если всё же хочется приобрести смартфон с наибольшей экономией, стоит рассмотреть продажу старого устройства перед покупкой нового. В таком случае вы сами выставите цену и сможете поторговаться с покупателем.

В целом, после анализа отзывов пользователей о различных способах сэкономить на покупке нового айфона, можно сделать вывод, что любители яблочных смартфонов всё же предпочитают именно продажу старого устройства. Цены на старые аппараты в трейд-ине очень сильно ниже рынка б/у техники. На примере iPhone 7 Plus расчёт за старые iPhone получается такой:

Re:Store оценивает iPhone 7 Plus 256 ГБ в идеальном состоянии в 12000 рублей.

DamProdam (неофициальный трейд-ин) выкупает iPhone 7 Plus 256 ГБ в идеальном состоянии за 17000 рублей (платят сразу).

На «Авито» предлагают iPhone 7 Plus 256 ГБ в идеальном состоянии за 26 990 рублей (процесс продажи займет время).

И в случае продажи, и при выборе трейд-ина рекомендуется сделать резервную копию данных своего телефона, если вы и дальше планируете пользоваться ими на новом iPhone, и отключить функцию «Найти iPhone». Это позволит удалить все персональные данные с вашего айфона и восстановить на нем заводские настройки.

В целом, очевидно, что способ покупки айфона зависит от многих факторов. Перед тем, как решаться на покупку дорогого устройства, необходимо рассмотреть все варианты оплаты и все возможности получить скидку.

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