Как теперь оплачивать Adobe, Dropbox, Canva, Zoom, Netflix, Google, eBay, YouTube, Spotify

Есть рабочие решения!

Многие россияне не хотят расставаться с заграничными сервисами, но оплачивать их выпущенными в России картами Visa и Mastercard нет возможности. Увы, санкции. В России карты Виза и Мастеркард по прежнему работают, но оплата за иностранные сервисы не проходит. Про карты МИР и говорить не приходится — хоть их принимают не только в России (но и в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии), оплата американских и европейских информационных продуктов МИР-ом невозможна.

Оплачивать подписки на программные решения из Европы и Америки можно с помощью зарубежных виртуальных карт Visa и Mastercard. В большинстве случаев при оплате надо использовать VPN-сервис с настройкой на страну оплаты или хотя бы на Европу или США. Список рабочих VPN мы приведем в конце этой темы в рекомендованных ссылках. Зарубежные виртуальные карты можно купить в сервисах подобных этому. Некоторые из заграничных сервисов блокируют оплату даже по зарубежной карте, если в настройках аккаунта указана Россия или Белоруссия. В некоторых случаях не меняя аккаунт можно изменить страну на европейскую или на США. А в некоторых придется регистрировать новый аккаунт. Часть иностранных сервисов не смотрят на настройку региона, но смотрят на IP-адрес, с которого производится оплата. С такими без VPN никак.

Мы решили сами пройтись по самым популярным зарубежным программным продуктам и выяснить какие из них и как возможно продлить из России. В любом случае речь идет о продлении только с помощью европейской или американской виртуальной картой Виза или Мастеркард. Разберем как теперь оплачивать подписки для Adobe Creative Cloud, Canva, Spotify, Dropbox, eBay, Google Workspace, Google Cloud, Google One, Google Drive, Netflix, YouTube.

Adobe Creative Cloud

Для продления подписки на Adobe попробуйте сменить в настройках аккаунта адрес на заграничный и если это не поможет, то регистрируйте новый аккаунт. Все действия надо выполнять под VPN.

Canva

Достаточно зайти в уже имеющийся аккаунт через VPN и продлить подписку с помощью американской или европейской виртуальной карты.

Dropbox

Включайте VPN с настройкой страны США и через уже имеющийся аккаунт можно продлить подписку виртуальной картой.

eBay

Если хотите пользоваться и дальше eBay, то придется сменить адрес в настройках аккаунта на какой-нибудь в США. Также потребуется в настройках указать американский номер телефона.

Google Workspace, G Suite, Google Cloud

Эти гугловские сервисы можно оплачивать с ранее зарегистрированных российских аккаунтов, а вот продлить подписку можно только с зарубежных карт.

Google One и Google Drive

Продлить российские аккаунты невозможно. Придется заново регистрировать аккаунт на зарубежный адрес. Есть возможность перенести данные со старого Google Drive на новый. Если кого-то интересует как, то напишите об этом в комментариях и мы сделаем отдельную инструкцию.

Netflix

Лучше сразу регистрировать новый аккаунт на зарубежный адрес. Все под VPN, конечно.

Spotify

Вы сможете подписаться только на американский Spotify через VPN, указав настройках США. При указании платежных данных потребуется какой-нибудь американский адрес.

YouTube

Достаточно зайти в свой российский аккаунт напрямую без VPN и изменить в настройках страну, указав европейскую или американскую.

Если знаете как оплатить еще какой-то востребованный среди россиян зарубежный сервис, то напишите о нем в комментариях.

Рекомендуем:

Поделиться

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)