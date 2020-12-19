Как убрать автоподключение AirPods между разными iPhone или iPad

Привязываем наушники к одному гаджету.

AirPods сделаны очень удобно. Особенно некоторые пользователи нахваливают функцию автоматического подключения к разным устройствам. Вот вы слушаете музыку на своем айфоне, но хотите лечь на диван, и посмотреть фильм на iPad. Наушники находят устройство автоматически и переключаются на него. Но на самом деле не всем это нужно. Можно ли зафиксировать работу AirPods под конкретный гаджет? Да, и сейчас мы расскажем, как это сделать.

Как это исправить?

Заходим в «Настройки» и ищем раздел Bluetooth. Теперь находим наши с вами наушниками и ищем небольшой логотип, который выглядит как перевернутый восклицательный знак. Важный момент, вы должны совершать эти действия, когда наушники подключены к интересующему устройству. Открыли? Теперь находим вкладку «Подкочение к этому устройству» (в зависимости от гаджета там будет стоять его название). Теперь вы можете увидеть пункт «При посл.подкл. к этому устройству». Ставим туда галочку&

Готово! Наслаждаемся музыкой и звуками только с одного устройства.

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