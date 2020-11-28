Как установить собственный фон в Safari? Кастомизируем встроенный браузер

Максимально просто и красиво.

macOS Big Sur подарила пользователям много новых и приятных бонусов по части оптимизации ОС под свои нужды. Одним из приятных дополнений стала возможность кастомизации браузера. Кстати, теперь он получил версию Safari 14, и в нем есть несколько серьезных улучшений. Например, возможность установить собственное изображение в качестве фона.

Safari 14 поддерживается не только в macOS Big Sur, но и в версии Catalina. В него добавили поддержку 4K для YouTube , вставили собственный переводчик от Apple, улучшили производительность и дали возможность установить собственный фон для Safari.

Как это можно сделать?

Максимально просто. Если у вас уже есть изображение, которое вы готовы использовать в качестве фона, просто перетащите его на стартовую страницу Safari. Второй способ – нажать правой клавишей мыши на начальную страницу в пустой области и выбрать вкладку с установкой нового фона. После этого вас отправят в Finder, где вам необходимо выбрать интересующее изображение. Вуаля!

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